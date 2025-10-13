Τσιάρας: Θα ερευνηθούν τυχόν παράνομοι εμβολιασμοί για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ποινικές ευθύνες σε όσους έχουν προχωρήσει σε παράνομους εμβολιασμούς προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο 6ο διεθνές συνέδριο «Tomorrow Tastes Mediterranean 2025» (TTM 2025) το οποίο διεξάγεται στην Καλαμάτα, λέγοντας ότι έχει στείλει τις καταγγελίες στη Δικαιοσύνη μετά τις σχετικές πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

«Έχω διαβιβάσει όλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αν πράγματι έχει γίνει εμβολιασμός που δεν βρίσκεται εντός των ορίων της νομιμότητας και ενδεχομένως αποτελεί λόγο για την αναζωπύρωση των κρουσμάτων, τότε πιθανώς πρόκειται για ένα ζήτημα που ενέχει σοβαρές ποινικές ευθύνες», σημείωσε ο κ. Τσιάρας υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για ζήτημα που θα βρεθεί στην έρευνα της Δικαιοσύνης και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της ευλογιάς είναι πολυπαραγοντικό ζήτημα, που απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Περιφερειών, των ΔΑΟΚ, των ίδιων των κτηνοτρόφων αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία πλέον έχει ενεργό ρόλο στην επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων.

Σημείωσε ότι «υπάρχει μια γενικότερη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως αποζημιώσεις δεν μπορούν να δοθούν αν οι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας και να το βάλουμε σε απόλυτη προτεραιότητα- όχι μόνο τις πρωτοβουλίες του υπουργείου, αλλά κυρίως όσα αφορούν στο χώρο ευθύνης του καθενός».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι εντός της εβδομάδας πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή που αφορά στη Βιολογική Γεωργία και τη Βιολογική Μελισσοκομία για τα έτη 2022-2024. Ενώ μέσα στον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον ίδιο θα γίνουν καταβολές χρημάτων για τις αποζημιώσεις ζωοτροφών λόγω εγκλεισμού των ζώων εξαιτίας ζωονόσων, τις εκτάσεις με φερτά υλικά, που δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν, λόγω του Daniel και τη Βασική Ενίσχυση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου.

Παράλληλα, «θα προχωρήσουν και οι πληρωμές για τα θανατωθέντα ζώα ενώ στόχος είναι να πληρωθεί το Μέτρο 23 το συντομότερο δυνατό». Όπως, μάλιστα, σημείωσε «με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης θα δημιουργηθεί η δυνατότητα παρακράτησης των πόρων υπέρ του ΕΛΓΑ και θα δοθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ».

Είπε, δε, ότι «όλα αυτά προσδιορίζονται στο διάστημα του τρέχοντος και του επόμενου μήνα», ενώ επισήμανε ότι «πρόκειται για μια συνολική προσπάθεια που θα οδηγήσει σε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ αξιόπιστο και αποτελεσματικό, ώστε οι πληρωμές να γίνονται στην ώρα τους. Κατανοώ ότι είναι μια δύσκολη στιγμή, όμως είναι η στιγμή που πρέπει να κάνουμε το μεγάλο βήμα», κατέληξε ο κ. Τσιάρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ο υπουργός αναφέρθηκε στη μεσογειακή διατροφή ως βασικό πυλώνα για την ανθεκτικότητα του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας πως «ό,τι παράγεται στην Ελλάδα -σε έναν τόπο όπου η παραγωγή ταυτίζεται με τη μεσογειακή διατροφή- δίνει τη δυνατότητα στον χώρο να αναδειχθεί και να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο».

Σημείωσε τέλος, ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας «δεν μπορεί να βασίζεται στη μαζική παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλλά στην παραγωγή ποιοτικών, μοναδικών προϊόντων, ταυτισμένων με τη μεσογειακή διατροφή».