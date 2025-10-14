ΚΕΦΙΜ: Στη σωστή κατεύθυνση οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Περίπου έξι στους δέκα οικονομολόγους, μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), κρίνουν ότι οι δημοσιονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κινούνται συνολικά προς τη σωστή κατεύθυνση, με αρκετούς ωστόσο να υπογραμμίζουν την ανάγκη για πιο τολμηρές και παραγωγικές πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης.

Όπως υπενθυμίζει το ΚΕΦΙΜ, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης περιλάμβαναν μειώσεις φορολογικών συντελεστών, ευνοϊκότερη μεταχείριση για οικογένειες με παιδιά και νέους εργαζόμενους, σταδιακή εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς για συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και επεκτάσεις σε επιδοματικά μέτρα. «Η κυβέρνηση παρουσίασε το πακέτο αυτό ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος και στήριξης της μεσαίας τάξης, με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας».

Στην ερώτηση του Πάνελ για τον Σεπτέμβριο, που αφορούσε τη συνολική αξιολόγηση των εξαγγελιών αυτών, απάντησαν 17 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι. Από αυτούς, το 58% τις θεωρεί στη σωστή κατεύθυνση, το 12% στη λανθασμένη, ενώ το 29% τοποθετήθηκε ενδιάμεσα.

Το ΚΕΦΙΜ επισημαίνει επίσης ότι στα επεξηγηματικά τους σχόλια, διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΕΦΙΜ (kefim.org), οι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι οι μειώσεις της φορολογικής επιβάρυνσης αναμένεται να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση, με θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη.

Παράλληλα, αρκετοί οικονομολόγοι τονίζουν την ανάγκη για πιο παραγωγικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, ενώ άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα των επιδοματικών παροχών και την άνιση μεταχείριση μεταξύ συνταξιούχων Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Σημειώνει επίσης πως παρά τις διαφοροποιήσεις, η συνολική εικόνα δείχνει μια πλειοψηφική αποδοχή των κυβερνητικών ανακοινώσεων, αλλά και την ανάγκη για μια πιο φιλόδοξη οικονομική πολιτική που θα ενισχύσει περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

* Το Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων είναι μια πρωτοβουλία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) που έχει ως στόχο την καταγραφή και ανάδειξη των απόψεων κορυφαίων Ελληνίδων και Ελλήνων οικονομολόγων επί κρίσιμων θεμάτων οικονομικής πολιτικής. Στο Πάνελ συμμετέχουν 75 οικονομολόγοι από 59 πανεπιστήμια και φορείς που εδράζονται σε 11 χώρες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ