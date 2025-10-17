#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας 20 έως 24 Οκτωβρίου

Επιδόματα, εφάπαξ, βοηθήματα και λοιπές παροχές συνολικού ύψους 75 εκατ. ευρώ σε 86.814 δικαιούχους.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 19:00

Συνολικά 75.027.009,91 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.814 δικαιούχους από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 20 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και
  • από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

