Πρεμιέρα για τα γραφεία της Cisco στην Κρήτη

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) καλωσορίζει την Cisco στις εγκαταστάσεις του, στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης).

Σε εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στην έδρα του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, ανακοινώθηκε η επίσημη έναρξη λειτουργίας του γραφείου της Cisco στην Κρήτη, επισφραγίζοντας τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδας και την εταιρεία-παγκόσμιο ηγέτη στις τεχνολογίες δικτύων, αναδεικνύοντας παράλληλα το ρόλο που δύναται να διαδραματίσει το νησί της Κρήτης ως κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας.

Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσαν με χαιρετισμό, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου για τη διασύνδεση με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, κ. Νικόλαος Κονταράκης, ο καθ. Παναγιώτης Τσακαλίδης Αν. Δ/ντης του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και η καθ. Μαρία Βαμβακάκη, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επίσης μίλησαν ο Sergio Freitas, Director of Engineering και οι Ανδρέας Ενωτιάδης, Global Provider Mobility Sales και Νικόλαος Λαμπρογιώργος, Client Executive, οι οποίοι έκαναν σύντομη αναφορά στο ιστορικό που οδήγησε στην επιλογή του ΙΤΕ και του ΕΤΕΠ Κρήτης για την εγκατάσταση της εταιρείας, υπογραμμίζοντας την έμφαση που δίνεται στην καινοτομία και το ταλέντο, στοιχεία τα οποία αναγνωρίζουν ως έμφυτα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και ιδιαίτερα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στη συνέχεια συστήθηκαν τα μέλη της τοπικής ομάδας της CISCO ThousandEyes.

Το ενδιαφέρον της Cisco στο ερευνητικό και ακαδημαϊκό οικοσύστημα της Κρήτης αποτυπώθηκε στην εξαγορά της εταιρείας τεχνοβλαστού του ΙΤΕ, Code BGP, τον Αύγουστο του 2023. Η εξαγορά αυτή, η οποία αποτέλεσε την πρώτη επενδυτική κίνηση του τεχνολογικού κολοσσού σε ελληνική spin-off εταιρεία, συνιστά έμπρακτη αναγνώριση και επιβράβευση του σημαντικού ερευνητικού έργου που παράγουν οι Έλληνες επιστήμονες, ενώ αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, μέσα από τη δημιουργία ανταγωνιστικών θέσεων εργασίας και θέσεων πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης, την προσέλκυση ταλαντούχων ατόμων, ενισχύοντας το brain gain, αλλά και τη διασύνδεση με το παγκόσμιο δίκτυο υποδομών της Cisco, η οποία δύναται να μεταφέρει τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού που προωθεί η εταιρεία στην τοπική κοινωνία.

Η Code BGP ιδρύθηκε από τον καθ. Ξενοφώντα Δημητρόπουλο, τον Βασίλειο Κοτρώνη και τον Λευτέρη Μανασάκη, με στόχο την ανάπτυξη μιας μεθόδου για τον εντοπισμό, σε πραγματικό χρόνο, και το μετριασμό των επιθέσεων πειρατείας του προθέματος BGP. Η ιδέα για την ανάπτυξη της παραπάνω μεθόδου γεννήθηκε μέσα από ένα Hackathon, σύντομα αποτυπώθηκε σε επιχειρηματικό εγχείρημα μέσω της ίδρυσης της spin-off εταιρείας Code BGP και σήμερα, μόλις λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή της, κατάφερε να αποτελεί καίριο παράγοντα για την προστασία του παγκόσμιου Διαδικτύου, αποδεικνύοντας την εξέχουσα σημασία της διασύνδεσης της έρευνας με την βιομηχανία.

Η επιλογή του ΕΤΕΠ Κρήτης του ΙΤΕ για την ανάπτυξη της CISCO αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του εξαιρετικού επιστημονικού δυναμικού που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, το οποίο πέρα από την επιστημονική του συνεισφορά, δημιουργεί μια δυναμική που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και της Χώρας.