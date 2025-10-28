Παράταση ενός μήνα για την καθολική εφαρμογή του IRIS

Την 1η Δεκεμβρίου θα τεθεί σε ισχύ η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS από τα νομικά πρόσωπα. Η μετάθεση προβλέπεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με αυτό «τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 245 του ν. 5193/2025 (Α’ 56), με σκοπό την παράταση της έναρξης ισχύος της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από τα νομικά πρόσωπα, ώστε να δοθεί περίοδος προσαρμογής στους φορείς και να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου. Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 47 του σχεδίου νόμου το παρόν άρθρο ισχύει από την 1η.11.2025», όπως σημειώνεται στη σχετική έκθεση.

Υπενθυμίζεται ότι παράταση είχαν ζητήσει πολλοί φορείς. Μεταξύ αυτών το ΒΕΘ που έστειλε επιστολή στον στον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος «με βάση τον νόμο 5193/2025, καθιερώνεται η υποχρέωση για όλα τα νομικά πρόσωπα να δέχονται πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής IRIS στις συναλλαγές τους με ιδιώτες. Παρά τη θεσμοθέτηση της νέας υποχρέωσης, οι τράπεζες δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του IRIS στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια η ολιγωρία από την πλευρά των τραπεζών δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε άδικα πρόστιμα επιχειρήσεις που δεν θα κατορθώσουν να συμμορφωθούν έως την 1η Νοεμβρίου».

«Αναμφίβολα η ψηφιακή μετάβαση των συναλλαγών είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των επιχειρήσεων. Δεδομένου πως οι τράπεζες δεν είναι ακόμη έτοιμες, δεν νοείται να υπάρχει η απειλή επιβολής προστίμων στους επαγγελματίες. Η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να γίνει με τεχνική ασφάλεια και δίκαιους όρους για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα ο νέος εξοπλισμός και οι τεχνικές συνδέσεις επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις με πρόσθετο κόστος. Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζονται στη λειτουργία τους και να μην κινδυνεύουν με την επιβολή προστίμων, τα οποία δεν προκύπτουν από δική τους υπαιτιότητα» σημείωσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ.