Πώς θα «περάσει» ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον Οργανισμό Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με βάση τη σχετική παρουσίαση, η κυβέρνηση προχωρεί σε μια θεσμική μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας στον κρίσιμο τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ): τη μεταφορά του ρόλου του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) ως Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία θα αναλάβει πλήρως τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Πληρωμών της χώρας.

Η πρωτοβουλία αυτή αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της άρσης της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ως υφιστάμενου Οργανισμού Πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επιβολή σοβαρών δημοσιονομικών διορθώσεων σε βάρος της χώρας μας τα οποία συνιστούν αποτελέσματα μιας μη αποτελεσματικής διαχείρισης του καθεστώτος πληρωμών και ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη γένεση εξ αυτού του λόγου πληθώρας παθογενειών κυρίως στο καθεστώς της επιλεξιμότητας σχεδόν σε κάθε δράση/μέτρο της ΚΓΠ.

Η μεταρρύθμιση αυτή προλαμβάνει αποτελεσματικά τον κίνδυνο αυτό. Η μετάβαση σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών:

• Αποκαθιστά την αξιοπιστία της χώρας.

• Εναρμονίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

• Θωρακίζει τη συνέχεια των πληρωμών και των ελέγχων.

• Διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των ενωσιακών πόρων.

• Αποτρέπει την επιβολή πρόσθετων δημοσιονομικών διορθώσεων.

• Εδραιώνει ένα σύστημα διακυβέρνησης με διαφάνεια, ακεραιότητα και λογοδοσία.

• Η ΑΑΔΕ εξασφαλίζει τα θεσμικά και διοικητικά εχέγγυα ως οργανισμός πληρωμών και ελέγχου.

Η ΑΑΔΕ, με την αποδεδειγμένη εμπειρία της στην εφαρμογή επαληθευμένων μεθόδων ελέγχου, τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και την καθιέρωση μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας, είναι σε θέση να αναλάβει και να υπηρετήσει με αξιοπιστία και σταθερότητα τον ρόλο του εθνικού Οργανισμού Πληρωμών.

Επιπλέον, η πλήρης διαλειτουργικότητα με άλλες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου θα ενισχύσει την ακρίβεια των ελέγχων, θα περιορίσει τον διοικητικό φόρτο και θα αυξήσει την ταχύτητα και την ασφάλεια των διαδικασιών.

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης (Action Plan), το οποίο έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και αποσκοπεί στην αποκατάσταση της λειτουργικής και θεσμικής συμμόρφωσης της χώρας. Το Σχέδιο Δράσης (Action Plan) θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με επιτυχία από την ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ομαλή ροή των πληρωμών προς τον αγροτικό κόσμο.

Η μετάβαση, με τελικό στόχο υλοποίησης την 1η Ιανουαρίου 2026, θα υλοποιηθεί με τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και η οποία στηρίζεται σε πέντε (5) βασικούς πυλώνες:

• Πυλώνας 1: Μεταφορά της Διαπίστευσης του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, παράλληλα, όλων των αρμοδιοτήτων του οργανισμού πληρωμών όπως προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία.

• Πυλώνας 2: Εφαρμογή του μοντέλου της οιονεί καθολικής διαδοχής σε δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δυο οντοτήτων (από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ).

• Πυλώνας 3: Οργανωτική ενσωμάτωση και προσαρμογή όλων των υποδομών πληρωμών και ελέγχου με σκοπό την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης των δυο (2) ευρωπαϊκών ταμείων: του ΕΓΤΕΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων) και του ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης)

• Πυλώνας 4: Σεβασμός στο προσωπικό: χαρτογράφηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ και ενσωμάτωση/απορρόφησή τους στην ΑΑΔΕ.

• Πυλώνας 5: Πλήρης ανάληψη του ρόλου του Οργανισμού Πληρωμών από την ΑΑΔΕ, με εγγυημένη επιχειρησιακή συνέχεια και σταθερότητα.