#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο - ΕΛΣΤΑΤ

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο - ΕΛΣΤΑΤ

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 12:49

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε σε 8,2% έναντι 9,7% τον Σεπτέμβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,2% τον Αύγουστο του 2025, σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ σε ανακοίνωσή της. Με βάση τα στοιχεία:

  • Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (1,4%) και μείωση κατά 23.597 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (-0,5%).
  • Οι άνεργοι ανήλθαν σε 385.804 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 70.449 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (-15,4%) και μείωση κατά 384 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (-0,1%).
  • Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.031.831, σημειώνοντας μείωση κατά 15.429 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (-0,5%) και αύξηση κατά 21.675 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (0,7%).

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οριακή πτώση στον Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία το Σεπτέμβριο

Βαθιές ανάσες στην οικοδομή τον Ιούλιο

ΔΥΠΑ: 720.000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Σεπτέμβριο

Αύξηση 2,5% στο κόστος κατασκευής νέων κατοικιών το 3ο τρίμηνο

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο