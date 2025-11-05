#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΑΑΔΕ: Αυτόματη έκδοση ΑΦΜ σε 43.000 ανήλικα τέκνα

Η διαδικασία διευκολύνει τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς δεν απαιτείται πλέον υποβολή αίτησης ή επίσκεψη στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την έκδοση ΑΦΜ των ανήλικων τέκνων τους, ενώ παράλληλα απλοποιεί και την απόδοση Προσωπικού Αριθμού σε αυτά.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 09:36

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε την τρίτη κατά σειρά δράση αυτόματης έκδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε 42.975 ανήλικα τέκνα, σε συνέχεια των αντίστοιχων ενεργειών του 2023 και του 2024. Ο συνολικός αριθμός των ανηλίκων που έχουν λάβει αυτοματοποιημένα ΑΦΜ ανέρχεται πλέον σε περισσότερους από 1.169.000.

Οι γονείς των ανηλίκων που έλαβαν ΑΦΜ:

  • ενημερώθηκαν μέσω e-mail και μέσω της θυρίδας «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου, ή μέσω του myAADEapp > Τα Μηνύματά μου.
  • έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των τέκνων τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Βεβαιώσεις Μητρώου > Τρέχουσα Εικόνα Φυσικού Προσώπου, επιλέγοντας το πεδίο «Σχέσεις Φυσικού Προσώπου», καθώς και μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp, επιλέγοντας από την κύρια οθόνη, myWallet > Στοιχεία Μητρώου > Φυσικού Προσώπου > Προεπισκόπηση.

Η διαδικασία διευκολύνει τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς δεν απαιτείται πλέον υποβολή αίτησης ή επίσκεψη στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την έκδοση ΑΦΜ των ανήλικων τέκνων τους, ενώ παράλληλα απλοποιεί και την απόδοση Προσωπικού Αριθμού σε αυτά, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση. 

Η επιτυχία της δράσης οφείλεται στην αξιοποίηση των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Πολιτών και την ΕΛΑΣ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στο σχετικό Εγχειρίδιο Συχνών Ερωτήσεων- Απαντήσεων, στη διαδρομή: Εξυπηρέτηση-Ενημέρωση > Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις > Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε ανήλικα άγαμα τέκνα
  • στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:
    • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
    • Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών Προσώπων > Εγγραφή.

