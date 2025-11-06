#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πιερρακάκης: Είμαι υπέρ της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ για να επιβιώσουν

«Ο ταχυδρόμος θα συνεχίσει να πηγαίνει πόρτα-πόρτα, αλλά η νέα εποχή των ΕΛΤΑ περνά μέσα από λύσεις όπως τα shop-in-shop και τις συνέργειες με την τοπική αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική υπηρεσία και η βιωσιμότητα του δικτύου», σημείωσε ο υπουργός.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 09:26

Συνέντευξη στην εκπομπή «Στο Κέντρο» , στο ERTNEWS και στο δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά παραχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, δίνοντας σαφές στίγμα για την πορεία της οικονομίας, τα ΕΛΤΑ, αλλά και για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ευθύνη του κράτους απέναντι στους πολίτες.

Αναφερόμενος στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ο Υπουργός τόνισε ότι έγιναν «λάθη στην επικοινωνία και στην επιχειρησιακή εφαρμογή», ωστόσο επεσήμανε πως «η επιβίωση του οργανισμού απαιτεί αλλαγές».

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι αυτό που συνέβη αδικεί και όσα θετικά έχουν γίνει στα ΕΛΤΑ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι από την πέμπτη θέση στις ταχυμεταφορές τώρα είναι στη δεύτερη . «Είμαι υπέρ της αναδιάρθρωσης γιατί θέλω να επιβιώσει ο Οργανισμός», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. «Θέλουμε τα ΕΛΤΑ να συνεχίσουν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Ο ταχυδρόμος θα συνεχίσει να πηγαίνει πόρτα-πόρτα, αλλά η νέα εποχή των ΕΛΤΑ περνά μέσα από λύσεις όπως τα shop-in-shop και τις συνέργειες με την τοπική αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική υπηρεσία και η βιωσιμότητα του δικτύου».

Για την τραγωδία στο Μάτι, ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για «κρατική αναλγησία» .Όπως είπε:

«Το Κράτος ασκούσε εφέσεις απέναντί τους. Αυτό το στοιχειώδες λύθηκε. Όμως διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν ακόμη εκκρεμότητες , ζητήματα που δεν έχουν διευθετηθεί. Το πλαίσιο που ισχύει για τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη πρέπει να επεκταθεί και στο Μάτι. Είναι στοιχειώδες καθήκον της Πολιτείας. Και αυτό θα λυθεί άμεσα, μέχρι το τέλος της χρονιάς».

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Υπουργός ανέφερε ότι «τα μέτρα της ΔΕΘ θα ψηφιστούν με ονομαστική ψηφοφορία, ώστε να φανεί καθαρά η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης». Περιέγραψε τη μεταρρύθμιση που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ ως «συνεκτικό σχέδιο φορολογικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης». Όπως είπε ο Υπουργός «η χώρα έχει κερδίσει αξιοπιστία . Η ανάπτυξη είναι το μόνο σταθερό αντίδοτο στις ανισότητες».

 

