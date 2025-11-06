Κεραμέως: Επιδοτούμε την εργασία με το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης

Το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης το οποίο προσφέρει 50.000 νέες θέσεις εργασίας για έξι μήνες σε μακροχρόνια άνεργους συμπολίτες μας, παρουσίασε σε συνέντευξή της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας. Επιδοτούμε την εργασία», είπε η υπουργός υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για αλλαγή φιλοσοφίας καθώς «αντί να επιδοτείς την ανεργία, επιδοτείς την εργασία». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 50.000 μακροχρόνια άνεργους, -«σκεφτείτε μία πόλη μεγάλη σαν την Καβάλα, σαν το Αγρίνιο, να βρίσκει όλη δουλειά από τη μία ημέρα στην άλλη», είπε η υπουργός- τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω μείωση της ανεργίας. «Θα σας θυμίσω, η ανεργία στη χώρα μας ήταν στο 18%. Σήμερα είναι 10 μονάδες κάτω, είναι στο 8%. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας ήταν 2,3 εκατομμύρια, οι μισθωτοί, και πλέον πλησιάζουν στα 2,9 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει πάνω από 500.000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν».

Η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι πλέον είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό και όχι το αντίστροφο όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, και προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό το υπουργείο έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών. Μεταξύ άλλων επενδύει στην επανειδίκευση και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και προσφέρει τεχνικές δεξιότητες μέσω των σχολών μαθητείας. Η υπουργός έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη Σχολή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στα Γρεβενά όπου υπήρχε ανάγκη για τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών.

«Στα Γρεβενά, υπάρχει μία μεγάλη εταιρεία ξυλοποιείας, η οποία ήρθε και μας είπε δεν έχουμε τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών, μπορείτε να κάνετε κάτι; Φτιάξαμε την ειδικότητα, φτιάξαμε ένα παράρτημα της Σχολής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης εκεί, 30 παιδιά από τα Γρεβενά σήμερα κάνουν πρακτική άσκηση στην εταιρεία, αποκομίζουν πολύτιμη εμπειρία, το απόγευμα κάνουν μάθημα, σε δύο χρόνια θα είναι σε πάρα πολλή ζήτηση και έχουν εγγυημένη δουλειά στα 1.500 €».

Το χρονοδιάγραμμα των επερχόμενων αυξήσεων στις συντάξεις

Όπως είπε, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί στους συνταξιούχους το επίδομα των 250€, ενώ ακολούθως θα υπάρξει αύξηση στις συντάξεις Ιανουαρίου που θα προκαταβληθούν τον Δεκέμβριο. «Τέλος Δεκεμβρίου πληρώνονται οι συντάξεις του Ιανουαρίου. Θα δουν την αύξηση η οποία είναι η αύξηση που προκύπτει κάθε χρόνο από τον αλγόριθμο. Επιπλέον σας θυμίζω από 1/1 καταργείται το 50% της προσωπικής διαφοράς και από 1/1/27 το 100%. Άρα θα υπάρξει αύξηση και σε συνταξιούχους που έως τώρα δεν έβλεπαν καμία αύξηση. Και τρίτο στοιχείο, από 1/1 που τίθεται σε εφαρμογή η νέα φορολογική μεταρρύθμιση, οι νέες φορολογικές κλίμακες που ψηφίζονται σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στη Βουλή, αυτές θα εφαρμόζονται και σε συνταξιούχους και σε μισθωτούς και σε δημοσίους υπαλλήλους και σε ιδιωτικούς υπαλλήλους» δήλωσε.

Ερωτηθείσα σχετικά με το πρόγραμμα απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για άνεργους 55 έως 74 ετών, υπογράμμισε ότι έχουν επωφεληθεί από αυτό πάνω από 33.000 συμπολίτες μας.

«Είναι πρόγραμμα το οποίο βγάζει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, απευθύνεται σε συμπολίτες μας που είναι 55 ετών και άνω, σε θέσεις στο Δημόσιο, στους Δήμους, στις Περιφέρειες, σε Νοσοκομεία, σε διάφορες θέσεις, στο Δημόσιο ευρύτερα. Πολύ σημαντικό πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο. Γιατί; Γιατί αυτοί οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι σε αυτήν την ηλικία έχουν μία μεγαλύτερη δυσκολία να διεισδύσουν εκ νέου στην αγορά εργασίας, έχουν πολύτιμη εμπειρία να προσφέρουν σε κρίσιμες θέσεις του Δημοσίου και πολύ συχνά όπως είπατε, κ. Κούτρα, χρειάζονται λίγο ακόμα εργασιακό χρόνο για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα χρόνια.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι διαρκής για αυτό το πρόγραμμα, είναι κοστοβόρο, το λέω ευθέως, κοστίζει πολλά χρήματα, άρα απαιτούνται συγκεκριμένοι πόροι. Είναι ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο συνεχίζεται και τώρα που μιλάμε».

Αναφερόμενη στις εργατικές κατοικίες, σημείωσε ότι γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο στον τομέα αυτό, φέρνοντας ως παράδειγμα τις εργατικές κατοικίες στην Κυρά Καλή Γρεβενών που παραδίδονται στις αρχές του νέου έτους.

«Ξέρετε από πότε είναι κολλημένο αυτό το έργο; Από το 2001. Το ξεμπλοκάραμε για 400 συμπολίτες μας, ένα μικρό χωριό σκεφτείτε, το οποίο παραδίδεται αρχές του χρόνου στην Κυρά Καλή Γρεβενών. Να ένα παράδειγμα πώς προχωρούμε έργα, τα ξεμπλοκάρουμε, τα προχωρούμε, για να στηρίξουμε ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερη ανάγκη».

Τέλος, κληθείσα να τοποθετηθεί στο ζήτημα των ΕΛΤΑ, σημείωσε ότι «τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας, έχει αλλάξει το μοντέλο και δεν έχει αλλάξει στη χώρα μας, έχει αλλάξει παγκοσμίως. Σε πάρα πολλές χώρες όπως η Σουηδία, η Φιλανδία, δεν υπάρχουν πλέον φυσικά καταστήματα. Αναβαθμίζεται η υπηρεσία και έχεις τον ταχυδρόμο στο σπίτι σου, αυτή είναι η ουσία. Αυτή η μεταρρύθμιση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν ήδη κλείσει πολλά καταστήματα και πλέον εξυπηρετείται η πολύ μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, το 90% και πάνω, στο σπίτι του ή στο σπίτι της. Άρα αναβαθμίζεται η υπηρεσία, ο ταχυδρόμος στο σπίτι σου.

Υπάρχει ένα απαραίτητο βήμα, πρωθύστερο βήμα, το οποίο έχει να κάνει με τη συζήτηση με την τοπική κοινωνία, με τον διάλογο, με το πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες αυτής της χώρας συνολικά, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτό δεν έγινε, είναι σαφές. Δεν έγινε αυτός ο διάλογος, δεν έγινε αυτή η συζήτηση, δεν έγινε αυτή η ενημέρωση και για αυτόν ακριβώς το λόγο είχαμε τις εξελίξεις που είχαμε. Κακώς δεν έγινε».

Υπογράμμισε ωστόσο ότι «πλέον, το 90% των υπηρεσιών και το 92% περίπου των συντάξεων παρέχονται απευθείας στο σπίτι. Είναι μία αναβάθμιση της υπηρεσίας».