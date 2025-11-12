ΑΑΔΕ: Νέα έκδοση της πλατφόρμας myDATA, τι αλλάζαει για τους χρήστες

Σε λειτουργία τίθεται από την Πέμπτη 13/11 η νέα έκδοση v1.0.12 της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA. Η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών της προς τις επιχειρήσεις και στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η νέα έκδοση v1.0.12 περιλαμβάνει σημαντικές προσθήκες και βελτιώσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και πλήρη διαφάνεια στις ψηφιακές συναλλαγές.

Στις βελτιώσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση B2B, B2C, B2G μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Α.1128/2025)

Ενσωματώνεται νέο πεδίο downloadingInvoiceUrl στον μορφότυπο των παραστατικών, το οποίο επιτρέπει στον λήπτη να λαμβάνει το παραστατικό μέσω URL, με δυνατότητα επιλογής μορφής:

/pdf : Λήψη σε μορφή PDF

: Λήψη σε μορφή PDF /myDATA : Λήψη σε αναλυτικό μορφότυπο myDATA

: Λήψη σε αναλυτικό μορφότυπο myDATA /EN16931: Λήψη σε Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΛΟΤ EN 16931)

Δελτίο Αποστολής – Αντίστροφη Διακίνηση

Προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης παραστατικού τύπου 9.3 Δελτίο Αποστολής με ένδειξη «Αντίστροφη Διακίνηση», μέσω της συμπλήρωσης της Αιτίας Έκδοσης:

1: Μη Υπόχρεος Έκδοσης

2: Άρνηση Έκδοσης / Εκ Παραδρομής Μη Έκδοση

3: Ενδοκοινοτική Απόκτηση

4: Απόκτηση από Τρίτη Χώρα

5: Αντιστροφή Υποχρέωσης

Δήλωση Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου ή Ιδιοπαρόχου (Α.1112/2025, άρθρο 6)

Ενεργοποιούνται νέες μέθοδοι για τη διαχείριση των δηλώσεων έκδοσης στοιχείων:

SendStatement : Υποβολή δήλωσης

: Υποβολή δήλωσης RecallStatement : Ανάκληση δήλωσης

: Ανάκληση δήλωσης RequestStatements: Λήψη διαβιβασθέντων δηλώσεων

Οι εργασίες της αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 13/11, από τις 07:00 έως τις 08:00 π.μ. Σε αυτό το διάστημα δεν θα είναι δυνατή η διαβίβαση δεδομένων από εφαρμογές ERP και Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ), timologio - myDATAapp και Ειδική φόρμα καταχώρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.