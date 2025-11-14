#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση στον δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,5%.

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση στον δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 12:17

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης 10,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Αυγούστου 2025, παρουσίασε μείωση 0,2% έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,5% έναντι μείωσης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέες υψηλότερες τιμές-στόχοι στις τράπεζες από UBS

Χρηματιστήριο: Πλεονέκτημα πωλητών σε τράπεζες και blue chips

Μητσοτάκης: Πρώτη προτεραιότητα η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια

Ψήφος εμπιστοσύνης από Moody’s για Ελλάδα και Κύπρο

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο