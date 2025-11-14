ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση στον δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης 10,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Αυγούστου 2025, παρουσίασε μείωση 0,2% έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,5% έναντι μείωσης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.