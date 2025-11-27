Νέοι όροι για αδειοδοτήσεις θεματικών πάρκων και γηπέδων γκολφ

Το ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο η Ολγα Κεφαλογιάννη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης:

Στο Μέρος Α' αποσκοπούνται ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας συγκεκριμένων τουριστικών δραστηριοτήτων, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, σαφές και λειτουργικό πλαίσιο. Καθορίζονται, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία τους, οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και το αρμόδιο όργανο που επιβάλλει τις κυρώσεις.

Η νομοθετική πρωτοβουλία αφορά συγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες:

α. Θεματικών πάρκων (ειδική τουριστική υποδομή),

β. Γηπέδων γκολφ (ειδική τουριστική υποδομή),

γ. Ολικής εκμίσθωσης Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό μέσω προκράτησης.

Στο Μέρος Β' θεσπίζεται ένα σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο διοίκησης, ανάπτυξης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός πιο διαφανούς, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού τουριστικού τομέα, με έμφαση στην ποιότητα, τον έλεγχο και την επιτάχυνση των επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο Α' οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, με αναθεωρήσεις σε άρθρα του βασικού νόμου του Υπουργείου Τουρισμού (ν. 4276/2014).

Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας, της ποιότητας των υπηρεσιών και η προσαρμογή του τουριστικού κλάδου στις σύγχρονες ανάγκες. Ειδικότερα, επικαιροποιούνται κανόνες για τη λειτουργία ναυλομεσιτικών γραφείων, γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων και επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων, με ενιαίο πλαίσιο ελέγχου και έμφαση στην οδική ασφάλεια και την προστασία των συναλλασσομένων.

Επεκτείνεται η δυνατότητα ανέγερσης δωματίων προσωπικού σε επιχειρήσεις camping και glamping για τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής, ενώ τροποποιούνται οι κυρώσεις σχετικά με την υποχρέωση κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων/κλειδιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικές δυσκολίες και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την τουριστική νομοθεσία.

Ενισχύεται η ελεγκτική διαδικασία των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, καθώς και οι διατάξεις που αφορούν την επιβολή κυρώσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις για μη συμμόρφωση με την τουριστική νομοθεσία.

Στο πεδίο των κτιριακών υποδομών, δίδεται η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων κτιρίων κοντά στον αιγιαλό, υπό προϋποθέσεις, με στόχο την αναβάθμιση και ενεργειακή βελτίωσή τους.

Στο Κεφάλαιο Β' περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη λειτουργική ενοποίηση τουριστικών καταλυμάτων, τη χρηματοδοτική μίσθωση τουριστικών λεωφορείων με επικαιροποίηση των κυρώσεων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των τουριστικών γραφείων, με έμφαση στις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και την υποχρεωτική πιστοποίηση υπευθύνων. Μεταφέρονται επίσης στους δήμους οι αρμοδιότητες επιβολής κυρώσεων για τα προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα (ΕΠΗΟ), ενώ διασφαλίζεται η συνέχεια του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» έως το 2029.

Στο Κεφάλαιο Γ' προβλέπεται η ενίσχυση της στελέχωσης της ΕΥΠΑΤΕ. Παράλληλα, παρατείνονται οι προθεσμίες τακτοποίησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα χιονοδρομικά κέντρα και ορειβατικά καταφύγια, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησής τους χωρίς να διακοπεί η λειτουργία τους. Τέλος, απλοποιούνται οι όροι για τα Επισκέψιμα Ζυθοποιεία, με ενοποίηση των κανόνων που ισχύουν για αντίστοιχες τουριστικές υποδομές.

Στο Μέρος Γ' θεσπίζονται διατάξεις που αφορούν στην ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού, στη βιώσιμη αξιοποίηση φυσικών πόρων, στη βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης και στη θωράκιση του θεσμικού ρόλου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Συγκεκριμένα στόχο αποτελεί η προώθηση του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού, η ανάδειξη της ελληνικής υπαίθρου και της γαστρονομικής κληρονομιάς, καθώς και ο συντονισμός δράσεων που στηρίζουν τις τοπικές παραγωγικές κοινότητες. Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο διαχείρισης των ιαματικών φυσικών πόρων, διασφαλίζοντας ξεκάθαρες αρμοδιότητες και βιώσιμες διαδικασίες αξιοποίησης, είτε μέσω διαγωνισμών είτε μέσω παραχώρησης σε ΟΤΑ.

Στο πεδίο της Τουριστικής Εκπαίδευσης, εισάγονται ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και στις Σχολές Ξεναγών, με απλοποιημένη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού, πρόβλεψη υποτροφιών, δωρεάν σίτιση βάσει κοινωνικών κριτηρίων και επέκταση του στεγαστικού επιδόματος, ώστε οι σπουδαστές των ΑΣΤΕ να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους φοιτητές των ΑΕΙ.

Τέλος, ενδυναμώνεται ο ρόλος του ΕΟΤ στον τομέα των χορηγιών για εκδηλώσεις που προβάλλουν την Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισμό, επιτρέποντάς του να συμμετέχει σε σημαντικές διοργανώσεις με διαφανείς και τεκμηριωμένες διαδικασίες. Ταυτόχρονα, διευθετούνται ζητήματα που αφορούν συντελεσμένες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που πραγματοποιήθηκαν υπέρ του ΕΟΤ, αποσαφηνίζοντας τις αρμοδιότητες ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη και ομαλή διαδικασία καθορισμού αποζημιώσεων.