#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπλόκο αγροτών στην Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο Νίκαιας στις 30/11

Οι αγρότες παραθέτουν μια σειρά από προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, «καθιστούν τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους αβέβαιη.

Μπλόκο αγροτών στην Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο Νίκαιας στις 30/11

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 10:59

Κάλεσμα προς τους πολίτες της Θεσσαλίας να σταθούν στο πλευρό των αγροτών απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας, ανακοινώνοντας ότι το πρώτο μπλόκο θα στηθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στην εθνική οδό Αθήνας - Θεσσαλονίκης, στον κόμβο της Νίκαιας.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία αναφέρει ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι «βγαίνουν με τα τρακτέρ στους δρόμους μαζί με συναδέλφους από όλη τη χώρα, διεκδικώντας το δικαίωμα να παράγουν, να έχουν αξιοπρεπές εισόδημα και να ζουν από τη δουλειά τους», υπογραμμίζοντας ότι «το ζωτικό αυτό δικαίωμα το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ». 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το εισόδημα των παραγωγών έχει υποστεί δραματική μείωση, με αποτέλεσμα -όπως σημειώνει- «να μην φτάνει ούτε για τα αναγκαία».

Οι αγρότες παραθέτουν μια σειρά από προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, «καθιστούν τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους αβέβαιη:

  • Καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις και ενισχύσεις, με την Ομοσπονδία να κάνει λόγο για «απατεώνες, κομματικούς φίλους και παρατρεχάμενους» που αποσπούν παράνομα πόρους που ανήκουν στους παραγωγούς.
  • Εκτίναξη του κόστους παραγωγής, που δυσχεραίνει την προμήθεια εφοδίων και μέσων για την καλλιέργεια και τη συντήρηση του ζωικού κεφαλαίου.
  • Κατακρήμνιση των τιμών παραγωγού, την ώρα που -όπως αναφέρουν- οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ παραμένουν απλησίαστες για τις λαϊκές οικογένειες.
  • Απώλειες παραγωγής από ασθένειες και ακραία καιρικά φαινόμενα, με τους αγρότες να καταγγέλλουν ότι, «παρά τις υψηλές εισφορές στον ΕΛΓΑ, οι αποζημιώσεις είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες».

Η Ομοσπονδία απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμπαράστασης προς τον θεσσαλικό και τον ευρύτερο πληθυσμό, επισημαίνοντας ότι «έχουμε κοινά προβλήματα: την ακρίβεια στα τρόφιμα και την ενέργεια, τα αλλεπάλληλα φορολογικά βάρη, τις δυσκολίες για τις σπουδές των παιδιών μας, την πρόσβαση στην υγεία, την ίδια την προοπτική για μια ζωή με αξιοπρέπεια στο χωριό και στην πόλη».

Τέλος, τονίζει ότι η στήριξη της κοινωνίας «ενισχύει τη δύναμη του αγώνα» και «αποτρέπει την προσπάθεια καλλιέργειας κοινωνικού αυτοματισμού σε βάρος των αγωνιζόμενων αγροτοκτηνοτρόφων».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιχείρηση εκτόνωσης της έντασης στο αγροτικό από την κυβέρνηση

Αγρότες: Από τις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μπλόκα

Κυβέρνηση: Πληρωμές 3,7 δισ. ευρώ στους αγρότες έως το τέλος του χρόνου

Ετοιμάζονται για μπλόκα οι αγρότες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο