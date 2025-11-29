#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Ποια επιδόματα και παροχές, συνολικού ύψους 81,7 εκατ. ευρώ, καταβάλλονται από 1 έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Δημοσιεύθηκε: 29 Νοεμβρίου 2025 - 17:03

Συνολικά 81.760.000,00 ευρώ θα καταβληθούν σε 94.230 δικαιούχους κατά την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 310.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και
  • από 1 έως 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

