ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AVAX, Aktor-Metlen στη μάχη για οδικά έργα 700 εκατ. ευρώ

Προσφορές υπέβαλαν χθες η ΓΕΚ ΤΕΡΝA, η Avax και η Aktor Παραχωρήσεις-Metlen για δύο μεγάλα οδικά έργα της Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 700 εκατ ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν στο Euro2day.gr ότι τα τρία σχήματα έδωσαν το παρών στη β’ φάση των διαγωνισμών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που έληξαν χθες για το οδικό έργο Θεσσαλονίκη-Εδεσσα (444 εκατ. ευρώ) και το Δράμα-Αμφίπολη (248 εκατ. ευρώ).

Πρόκειται για δύο πρότζεκτ που ανήκουν στη νέα γενιά των οδικών έργων της χώρας, τα οποία στοχεύουν όχι μόνο στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας της Βόρειας Ελλάδας αλλά και στη μείωση του χρόνου μετακίνησης στην περιοχή.

Σε μια ακόμα σημαντική εξέλιξη για το οδικό δίκτυο της Μακεδονίας, υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς αναμένεται να γίνει η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, του μεγαλύτερου αυτοκινητόδρομου της χώρας, στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - EGIS PROJECTS.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξιολόγηση των προσφορών για τα δύο έργα πιθανόν να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με στόχο να υπογραφούν οι συμβάσεις μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς.

Τα ΣΔΙΤ

Μέσω ΣΔΙΤ εισέρχονται σε τροχιά υλοποίησης τα δύο νέα οδικά έργα στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Ειδικότερα, το έργο «Κάθετος Άξονας Δράμα - Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με ΣΔΙΤ» αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των τμημάτων: Παλαιοκώμη - Μαυρολεύκη μήκους 29,5 χλμ. και Μαυρολεύκη - Δράμα μήκους 13,5 χλμ. και 9 ανισόπεδων κόμβων, όπως επίσης τη λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα Δράμα - Αμφίπολη συνολικού μήκους 43 χλμ.

Το δεύτερο έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση τριών τμημάτων της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, συνολικού μήκους περίπου 25 χλμ. με ΣΔΙΤ και συγκεκριμένα: Μαυροβούνι - Έδεσσα, παράκαμψη Γιαννιτσών, Α/Κ Γιαννιτσών, Α/Κ Παραλίμνης και παράκαμψη Χαλκηδόνας, Α/Κ Χαλκηδόνας, Α/Κ Ελεούσας Νέα Χάραξη.

Προβλέπεται, επίσης, η λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα από τη Γέφυρα Αξιού ποταμού μέχρι την Έδεσσα, συνολικού μήκους περίπου 52 χλμ. Σημειώνεται ότι η διάρκεια των συμβάσεων είναι 30 έτη, με τα 4 πρώτα έτη να αφορούν την κατασκευαστική περίοδο.