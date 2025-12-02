Εγκριση από ESM στην πρόωρη εξόφληση μνημονιακών δανείων

Την έγκρισή τους έδωσαν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να αποπληρώσει δάνεια ύψους 5,29 δισ. ευρώ. Τα δάνεια αυτά είναι μέρος της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF) ύψους 52,9 δισ. ευρώ, τα οποία δόθηκαν στην Ελλάδα από 14 χώρες της Ευρωζώνης στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας μας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν σήμερα (2/12) να παραιτηθούν από την υποχρέωση της υποχρεωτικής αναλογικής αποπληρωμής των δανείων του ESM/ EFSF σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF). Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από έναν ειδικό λογαριασμό αποθέματος ρευστότητας, που δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για την πραγματοποίηση αυτής της πρόωρης αποπληρωμής.

Σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, κατά την πρόωρη αποπληρωμή σε ορισμένους επίσημους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών του GLF, ένα ανάλογο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται στο πλαίσιο των διευκολύνσεων του ESM και του EFSF καθίσταται άμεσα απαιτητό και πληρωτέο. Χάρη στις απαλλαγές που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή σε κανέναν από τους δύο οργανισμούς.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου του GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και αντανακλά τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας. Ο EMS και το EFSF παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους», δήλωσε ο Πιερ Γκραμένγκα, διευθύνων σύμβουλος του ESM και διευθύνων σύμβουλος του EFSF.

Οι απαλλαγές και η χρήση του ταμειακού αποθέματος ασφαλείας χορηγήθηκαν ως απάντηση του επίσημου αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο του GLF που λήγουν εντός του 2033 και του 2041, συνολικού ποσού 5,29 δισ. ευρώ, με τη χρήση του ταμειακού αποθέματος ασφαλείας.

Το GLF αποτελούσε μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, το οποίο συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της Ευρωζώνης, ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 31,6 δισ. ευρώ παραμένουν επί του παρόντος ανεξόφλητα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, το 2022. Η τελευταία πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ πραγματοποιήθηκε το 2024, υπενθυμίζεται.