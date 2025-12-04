#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού

Το έργο αφορά στην μετατροπή αυτού του εμβληματικού κτιρίου, το οποίο επί σειρά ετών παραμένει αναξιοποίητο, σε κέντρο πολιτισμού, μάθησης και ενημέρωσης.

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 10:18

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-27, η ανακαίνιση και επανάρχηση του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας, με συνολική δημόσια δαπάνη 1.973.294 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην μετατροπή αυτού του εμβληματικού κτιρίου, το οποίο επί σειρά ετών παραμένει αναξιοποίητο, σε κέντρο πολιτισμού, μάθησης και ενημέρωσης, που, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει, εκθεσιακό χώρο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εργαστήρια και χώρους αναψυχής. Στην κατεύθυνση αυτή, θα πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες χωματουργικές, οικοδομικές και ηλεκτρομηχανικές εργασίες, καθώς και παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης.

Η παρέμβαση έχει ως στόχο να καταστεί η συγκεκριμένη υποδομή επισκέψιμη από το κοινό και να αποτελέσει πυρήνα οικιστικής, πολιτιστικής, τουριστικής και ευρύτερης ανάπτυξης της περιοχής.

 

