Νέο «ΕΝΦΙΑ» υπέρ των Δήμων καταγγέλλει η ΠΟΜΙΔΑ

Σε νέο "ΕΝΦΙΑ" υπέρ των Δήμων φαίνεται ότι θα εξελιχθεί η ενοποίηση του ΤΑΠ και του δημοτικού φόρου Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων στο νέο "Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης" (ΤΤΑ) που προβλέπεται με το σχέδιο του νέου "Κώδικα Αυτοδιοίκησης", το οποίο έχει καταρτίσει το υπουργείο Εσωτερικών και έχει αποστείλει στην ΚΕΔΕ, καταγγέλλει ο Στράτος Παραδιάς

Οπως υποστηρίζει, στο σχέδιο προβλέπεται επίσης μεταξύ άλλων:

Μείωση των δημοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (ΤΚΦ) στο 10% για κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα, με αποτέλεσμα την κατάργηση της πλήρους απαλλαγής των κενών ακινήτων, αλλά και της κατάργησης της υποχρέωσης δήλωσής τους στους Δήμους από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, που διεκδικεί η ΠΟΜΙΔΑ.

(ΤΚΦ) στο 10% για κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα, με αποτέλεσμα την κατάργηση της πλήρους απαλλαγής των κενών ακινήτων, αλλά και της κατάργησης της υποχρέωσης δήλωσής τους στους Δήμους από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, που διεκδικεί η ΠΟΜΙΔΑ. Καθιέρωση " απαράγραπτου " σειράς οφειλών προς τους Δήμους και ουσιαστική δυνατότητα διεκδίκησης οφειλών ακόμη και εντός δεκαετίας από το έτος δημιουργίας τους.

" σειράς οφειλών προς τους Δήμους και ουσιαστική δυνατότητα διεκδίκησης οφειλών ακόμη και εντός δεκαετίας από το έτος δημιουργίας τους. Αναγκαστική 24ετής (12+12) διάρκεια των μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους με δυνατότητα περαιτέρω παράτασής τους έως και για διπλάσιο χρόνο από τον αρχικά προβλεπόμενο (δηλαδή έως και 36 ή 48 έτη;).

Αναγκαστική τριετής παράταση των ισχυουσών μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους χωρίς αύξηση ενοικίου.

Απαλλοτριώσεις και κάθε είδους επεμβάσεις στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία με συνοπτικές διαδικασίες και προθεσμίες προσφυγής που καταστρατηγούν στην πράξη τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Κύριος στόχος είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων των Ο.Τ.Α. από το νέο "Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης" (ΤΤΑ), με συντελεστή μεσοσταθμικά τριπλάσιο του ΤΑΠ, στο οποίο θα συγχωνευτεί ο δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων (ΦΗΧ).

Συγκεκριμένα με τα άρθρα 32-36 ( "Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης" (Τ.Τ.Α.) το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (0,25 - 0,35 / οοο) που βαρύνει τους ιδιοκτήτες και ο δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων που βαρύνει τους χρήστες των ακινήτων, το ύψος του οποίου καθορίζεται από κάθε Δήμο ξεχωριστά ανά τ.μ. εμβαδού των ακινήτων, από την 1.1.2027 θα αντικατασταθούν από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) (0,8 - 1,00/οοο) το οποίο θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται ουσιαστικά με τη διαδικασία του ΤΑΠ και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Επειδή στην ανάλυση των λογαριασμών ενέργειας ο Φ.Η.Χ. είναι μεσοσταθμικά λιγότερος από το 50% του ΤΑΠ του ίδιου ακινήτου για το ίδιο διάστημα, είναι προφανές ότι ο στόχος και το τελικό αποτέλεσμα από την επιβολή του ΤΤΑ φαίνεται ότι είναι περίπου ο διπλασιασμός έως και τριπλασιασμός της συνολικής επιβάρυνσης και η επίρριψή της συνολικά στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Με το άρθρο 29 επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο δημοτικό Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού (Τ.Κ.Φ.).

α) Τα ακίνητα, τα οποία διαθέτουν ηλεκτροδότηση η οποία διακόπτεται, θα χρεώνονται με το ένα δέκατο (1/10) του Τ.Κ.Φ. που θα πλήρωναν κανονικά. Η ένταξη στον μειωμένο συντελεστή θα γίνεται αυτοδικαίως, χωρίς δηλαδή υποχρέωση του ιδιοκτήτη για δήλωση στον οικείο Δήμο, από την ημερομηνία διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για την οποία ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) θα ενημερώνει αμελλητί τον οικείο δήμο, η αρμόδια υπηρεσία του οποίου θα πραγματοποιεί τη μετάπτωση εντός μηνός από τη γνωστοποίηση της διακοπής.

β) Οι στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται χωρίς να διαθέτουν ηλεκτρική εγκατάσταση θα χρεώνονται με Τ.Κ.Φ. που θα υπολογίζεται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου στο ένα δέκατο (1/10) εκείνου που θα όφειλαν κανονικά εάν διέθεταν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

γ) Οι στεγασμένοι χώροι με ηλεκτρική σύνδεση που χρησιμοποιούν ελάχιστο ρεύμα για λόγους ασφαλείας, θα χρεώνονται με το ένα δέκατο (1/10) του Τ.Κ.Φ. που θα πλήρωναν κανονικά.

Με το άρθρο 162 η παραγραφή των οικονομικών απαιτήσεων των δήμων επεκτείνεται σε διάστημα 5 + 5 = 10 ετών ενώ καθιερώνεται το ουσιαστικά "απαράγραπτο" των απαιτήσεών τους (...από τη γένεση της υποχρέωσής τους...!!!) εναντίον όσων ιδιοκτητών ακινήτων για οποιοδήποτε λόγο (άγνοια, ασθένεια, απουσία στο εξωτερικό κλπ.) δεν υπέβαλαν δήλωση, ή ο Δήμος θεωρεί ότι τα δηλωθέντα στοιχεία ήταν ελλιπή!!!

Με το άρθρο 199 παρ. 3 καθιερώνονται πολυετείς αναγκαστικές δεσμεύσεις (12 + 12 = 24 έτη) των ιδιωτικών ακινήτων που μισθώνουν οι Δήμοι, οι οποίες με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου μπορούν να παραταθούν περαιτέρω έως και για διπλάσιο χρόνο από τον αρχικά προβλεπόμενο (δηλαδή έως και 36 ή 48 έτη;) !!!

Με το ίδιο άρθρο 199 παρ. 5. αν ο Δήμος παραμένει στο μισθωμένο ακίνητο μετά τη λήξη της μίσθωσης παρά τη θέληση του ιδιοκτήτη, αυτό θεωρείται ως σιωπηρά παράταση της μίσθωσης η οποία θα συνεχίζεται αναγκαστικά και με το ίδιο μίσθωμα!!!

Με το άρθρο 248 καθιερώνεται η δυνατότητα τριετούς αναγκαστικής παράτασης των μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων που έχουν ήδη λήξει ή προκειται να λήξουν εντός έτους από τη δημοσίευση του Κώδικα, χωρίς καμιά αύξηση του μισθώματος!!!

Με το άρθρο 289 ορίζεται ότι οι απαλλοτριώσεις ιδιωτικών ακινήτων από τους Δήμους και οι κάθε είδους επεμβάσεις σε αυτά θα γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και ακόμη και με απλές δημοσιεύσεις σε μιά εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού όπου βρίσκεται το απαλλοτριούμενο ακίνητο. Οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα άσκησης προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης!!!

Τα ειδικότερα άρθρα του σχεδίου του νέου Κώδικα που αφορούν την ιδιωτική ακίνητη περιουσία έχουν αναρτηθεί εδώ: https://www.pomida.gr/newspost.php?nsl=dimotikos-enfia-kai-epaxtheis-desmeyseis-stoys-idioktites-en-opsei-apo-to-sxedio-kodika-aytodioikisis