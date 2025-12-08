Αναψε φωτιές στην αγορά το σχέδιο για μπλόκο των φορτηγών στον Κηφισό

«Φωτιά» στην αγορά έχουν βάλει οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη ότι εξετάζεται η απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων στον Κηφισό από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί.

«Μετράμε με drone πόσα ακριβώς φορτηγά κυκλοφορούν και τι χώρο πιάνουν στον Κηφισό», είπε μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα στο ACTION 24 και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Με επαγγελματίες του κλάδου φορτηγών και των logistics να εμφανίζονται έτοιμοι να τραβήξουν χειρόφρενο και να κλείσουν την Εθνική, αν το υπουργείο προχωρήσει στη σκέψη για «κόφτη» κυκλοφορίας.

Υπό αυτά τα δεδομένα και με τον κίνδυνο να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο -σ.σ. υπάρχουν ήδη οι κινητοποιήσεις των αγροτών που κλιμακώνονται-, την πιο κρίσιμη εμπορική περίοδο του χρόνου λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, μέσα στο Σαββατοκύριακο πήραν φωτιά τα τηλέφωνα, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης και έναρξης διαλόγου.

Συγκλίνουσες πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι σχεδιάζεται έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο με τη συμμετοχή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και εκπροσώπων του κλάδου. Κατά πληροφορίες, σήμερα θα υπάρξουν επαφές μεταξύ φορέων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τι σημαίνει όμως στην πράξη διακοπή της κυκλοφορίας 7:00 έως τις 10:00 π.μ.; Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, ένα τέτοιο μέτρο θα προκαλούσε χαοτικές επιπτώσεις στην τροφοδοσία της χώρας και θα έφερνε νέες ανατιμήσεις στο ράφι. «Αν αυτό εφαρμοστεί, η εφοδιαστική αλυσίδα θα διαλυθεί μέσα σε μία μέρα», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Όπως λένε, μιλώντας στο Euro2day.gr, ένα φορτηγό που «κατεβαίνει» από τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, θα πρέπει να σταματά στα Οινόφυτα και να περιμένει μέχρι να επιτραπεί η διέλευση. Κάθε ημέρα 1.000 φορτηγά «κατεβαίνουν» από τη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα και άλλα 500 από τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Το καλοκαίρι, μόνο δύο μεγάλα εργοστάσια στέλνουν συνολικά 250 φορτηγά την ημέρα στην Αθήνα. «Πού θα σταθμεύσουν όλα αυτά; Τα διόδια θα σχηματίσουν ουρές χιλιομέτρων», αναφέρουν. Βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος γιατί να μην αλλάξουν όλα τα δρομολόγια των βαρέων φορτηγών, προκειμένου να μην υπάρχει συμφόρηση 7-10 π.μ. Όμως ούτε αυτό είναι λύση, λέει στέλεχος από τον κλάδο των logistics, γιατί η Εθνική Οδός αποτελεί βασική οδική αρτηρία όχι μόνο για να προμηθεύει την Αθήνα. Μέσω αυτής διακινούνται εμπορεύματα προς όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρόβλημα, συνεχίζει, δεν αφορά μόνο τη χερσαία μεταφορά από τον Βορρά ή από τα Δυτικά ή ακόμη και από την Πελοπόννησο. «Τα φορτηγά που φτάνουν από την Κρήτη και τα νησιά γύρω στις 7:00-8:00 το πρωί δεν θα έχουν πού να πάνε», λέει.

Επίσης το εργασιακό πλαίσιο κάνει την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη στη διαχείρισή της, αφού τα φορτηγά έχουν ψηφιακό ταχογράφο και αυστηρά ωράρια για τους οδηγούς, όπως λένε. «Αν κολλήσουμε στον δρόμο, γινόμαστε αυτόματα παράνομοι. Δεν μπορούμε ούτε να φορτώσουμε ούτε να ξεφορτώσουμε», σημειώνουν.

Την ίδια στιγμή, η κρίσιμη περίοδος λειτουργίας των logistics και των σούπερ μάρκετ είναι 7:00-10:00. «Αν δεν γίνουν παραδόσεις τότε, πότε θα γίνουν; Τα καταστήματα δεν θέλουν νυχτερινές παραδόσεις», λέει άλλο στέλεχος του κλάδου. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η αγορά ήδη λειτουργεί στα όριά της.

Για το θέμα έχει τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος έστειλε επιστολή προς τους υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης, ζητώντας συνεννόηση και επανεξέταση των μέτρων.

Στην επιστολή του σημειώνει μεταξύ άλλων πως μια καθολική απαγόρευση σε ώρες αιχμής ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς και λειτουργίας, να αποσταθεροποιήσει κρίσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες (τρόφιμα, φαρμακευτικά, last-mile), να πλήξει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ευελιξία στόλου και να επιβαρύνει τελικά τις τιμές για τον καταναλωτή.

Ο κ. Μπρατάκος παραπέμπει σε διεθνή πρότυπα (Λονδίνο, Παρίσι, Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη), όπου η μείωση της συμφόρησης επιτεύχθηκε με συνδυασμό μέτρων, όπως μετατόπιση παραδόσεων εκτός αιχμής με κίνητρα αντί απαγορεύσεων, λειτουργία περιφερειακών κόμβων μεταφόρτωσης, δυναμική (triggered) ενεργοποίηση περιορισμών μόνο όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες, ειδικές εξαιρέσεις για κρίσιμα φορτία, πιλοτικές φάσεις και αξιολόγηση επιπτώσεων πριν από μόνιμες ρυθμίσεις.

Μάλιστα ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ προτείνει κίνητρα για παραδόσεις εκτός αιχμής (off-peak incentives), πιλοτική περίοδο 90 ημερών και ειδικές κατηγορίες εξαιρέσεων.