Επιδοτήσεις έως €200.000 σε μικρομεσαίους, ποιοι τα δικαιούνται

Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών πιέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα και μετατόπισης των παγκόσμιων αγορών, η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει το παραγωγικό της αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η δράση «Παράγουμε Εδώ». Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο 50 εκατ. ευρώ που απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η δράση επικεντρώνεται σε κλάδους με σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης όπως, αναφέρεται στην προδημοσίευση, δηλαδή, φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, χημικά και πλαστικά, ηλεκτρονικά, βιομηχανικά μηχανήματα, μεταφορικός εξοπλισμός, καθώς και καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα όπως ένδυση και έπιπλα.

Όροι συμμετοχής και τι καλύπτει η χρηματοδότηση

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο κλεισμένες χρήσεις και μία ΕΜΕ προσωπικού, ενώ η δραστηριότητά τους (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερου τζίρου) πρέπει να ανήκει στους επιλέξιμους κλάδους.

Το καθεστώς ενίσχυσης είναι το γνωστό De Minimis, με ένταση επιδότησης 50% σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 200.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά την προηγούμενη τριετία. Σημειώνεται ότι ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις 100.000 ευρώ.

Το πλαίσιο επιλέξιμων δαπανών είναι ευρύ, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να καλύψουν πολλαπλές ανάγκες. Σύμφωνα με τους πίνακες της προδημοσίευσης η προμήθεια παραγωγικού και μηχανολογικού εξοπλισμού μπορεί να καλύψει το 20%–80% του προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες για νέα προϊόντα ή διεργασίες (R&D) καλύπτονται έως 40% και η ψηφιοποίηση, από e-shops έως CRM και cloud υποδομές, χρηματοδοτείται μέχρι 30%. Η συμμετοχή σε εκθέσεις ενισχύεται έως 40.000 ευρώ, με συνολικό όριο προβολής 30%. Ενώ οι μισθολογικές δαπάνες για νέο προσωπικό καλύπτονται έως 25.000 ευρώ.

Η αξιολόγηση θα γίνεται συγκριτικά, όχι με σειρά προτεραιότητας, κάτι που καθιστά τη διαδικασία πιο ανταγωνιστική. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται μεταβολές κύκλου εργασιών και εξαγωγών, δείκτες ρευστότητας, συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, επάρκεια ιδιωτικής συμμετοχής και κεφαλαίων και ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου.