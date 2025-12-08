#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βγάζουν πρόεδρο οι δικηγορικοί συλλογοι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά

Εχθες ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στους 9 από τους 12 δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδας που είχαν πάει στον β' γύρο για ανάδειξη προέδρου. Ολοι οι νέοι πρόεδροι.

Βγάζουν πρόεδρο οι δικηγορικοί συλλογοι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 10:47

Σήμερα το βράδυ αναμένονται τα αποτελέσματα του β΄γύρου για τις εκλογές νέων προέδρων στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Οι κάλπες κλείνουν σήμερα στις 7 το απόγευμα.

Εν τω μεταξύ χθες ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στους 9 από τους 12 δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδας που είχαν πάει στον β' γύρο για ανάδειξη προέδρου.

Κάλπες είχαν στηθεί στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αιγίου όπου πρόεδρος αναδείχθηκε ο Γιώργος Μπέσκος, Θήβας όπου αναδείχθηκε πρόεδρος η Σωτηρία Μανάρα- Μαυράκη, στην Κατερίνη όπου αναδείχθηκε πρόεδρος η Ασημίνα Στρίμπα, στην Κόρινθο όπου αναδείχθηκε πρόεδρος ο Μιχάλης Ζαφείρης, στη Λάρισα όπου αναδείχθηκε πρόεδρος ο Τρύφων Τσατσαρός, στο Ναύπλιο όπου αναδείχθηκε πρόεδρος ο Νίκος Καρούζος, στην Πάτρα όπου αναδείχθηκε πρόεδρος ο Παναγιώτης Μεταξάς, στη Ρόδο όπου αναδείχθηκε πρόεδρος ο Βασίλης Καταβενάκης και στα Χανιά όπου αναδείχθηκε πρόεδρος η Αγάπη Μικρού.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών νικητής του πρώτου γύρου αναδείχθηκε ο Δημήτρης Αναστασόπουλος με ποσοστό 22,49% (3.015 ψήφοι), ενώ δεύτερος ήρθε ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος με 18,84% (2.526 ψήφοι).

Συνολικά ψήφισαν 13.835 δικηγόροι από συνολικά 24.699 που έχουν δικαίωμα ψήφου, με τη συμμετοχή να φτάνει το 55,95%.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά o Ηλίας Κλάππας είχε ξεκάθαρο προβάδισμα με 48,38% στον πρώτο γύρο στην κάλπη, καθώς συγκέντρωσε 657 ψήφους έναντι 331 του Πολυχρόνη Περιβολάρη.

Στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρία Πρωτοπαπαδάκη διεκδικούν την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου ο κ. Φινοκαλιώτης συγκέντρωσε ποσοστό 28,46% (1096 ψήφους), ενώ η κ. Πρωτοπαπαδάκη έλαβε ποσοστό 18,49% (712ψήφους).

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκλεισαν οι κάλπες στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Μονομαχία Αναστασόπουλου-Κουτσόλαμπρου για την προεδρία του ΔΣΑ

Με stock picking σε υψηλό διμήνου το Χρηματιστήριο

Ανοιξε βιβλίο προσφορών για 1,815 εκατ. μετοχές της ΕΥΑΘ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο