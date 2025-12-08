Βγάζουν πρόεδρο οι δικηγορικοί συλλογοι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά

Σήμερα το βράδυ αναμένονται τα αποτελέσματα του β΄γύρου για τις εκλογές νέων προέδρων στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Οι κάλπες κλείνουν σήμερα στις 7 το απόγευμα.

Εν τω μεταξύ χθες ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στους 9 από τους 12 δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδας που είχαν πάει στον β' γύρο για ανάδειξη προέδρου.

Κάλπες είχαν στηθεί στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αιγίου όπου πρόεδρος αναδείχθηκε ο Γιώργος Μπέσκος, Θήβας όπου αναδείχθηκε πρόεδρος η Σωτηρία Μανάρα- Μαυράκη, στην Κατερίνη όπου αναδείχθηκε πρόεδρος η Ασημίνα Στρίμπα, στην Κόρινθο όπου αναδείχθηκε πρόεδρος ο Μιχάλης Ζαφείρης, στη Λάρισα όπου αναδείχθηκε πρόεδρος ο Τρύφων Τσατσαρός, στο Ναύπλιο όπου αναδείχθηκε πρόεδρος ο Νίκος Καρούζος, στην Πάτρα όπου αναδείχθηκε πρόεδρος ο Παναγιώτης Μεταξάς, στη Ρόδο όπου αναδείχθηκε πρόεδρος ο Βασίλης Καταβενάκης και στα Χανιά όπου αναδείχθηκε πρόεδρος η Αγάπη Μικρού.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών νικητής του πρώτου γύρου αναδείχθηκε ο Δημήτρης Αναστασόπουλος με ποσοστό 22,49% (3.015 ψήφοι), ενώ δεύτερος ήρθε ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος με 18,84% (2.526 ψήφοι).

Συνολικά ψήφισαν 13.835 δικηγόροι από συνολικά 24.699 που έχουν δικαίωμα ψήφου, με τη συμμετοχή να φτάνει το 55,95%.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά o Ηλίας Κλάππας είχε ξεκάθαρο προβάδισμα με 48,38% στον πρώτο γύρο στην κάλπη, καθώς συγκέντρωσε 657 ψήφους έναντι 331 του Πολυχρόνη Περιβολάρη.

Στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρία Πρωτοπαπαδάκη διεκδικούν την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου ο κ. Φινοκαλιώτης συγκέντρωσε ποσοστό 28,46% (1096 ψήφους), ενώ η κ. Πρωτοπαπαδάκη έλαβε ποσοστό 18,49% (712ψήφους).