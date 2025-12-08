Goldman Sachs για Ελλάδα: Διατηρείται η αναπτυξιακή δυναμική, οι τρεις προκλήσεις

Η Ελλάδα συνεχίζει να υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με την Goldman Sachs να βλέπει ότι η περίοδος σταθερής ανάπτυξης όχι μόνο δεν εξαντλείται αλλά αποκτά ακόμη πιο «ανθεκτικά» χαρακτηριστικά.

Στο νέο της report, η επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα παραμείνει σε τροχιά ισχυρής ανόδου και το 2026, παρά τρεις αντικειμενικές προκλήσεις που θα μπορούσαν θεωρητικά να επιβραδύνουν τον ρυθμό: τη σύσφιξη της δημοσιονομικής πολιτικής, τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και τον όχι ιδιαίτερα ευνοϊκό κύκλο του τουρισμού την επόμενη χρονιά.

Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας παραμένει ισχυρή

Η Goldman Sachs υπογραμμίζει ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε μια πιο ώριμη φάση ανάπτυξης, η οποία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την κυκλική ανάκαμψη ή τη μεταπανδημική επανεκκίνηση. Αντίθετα, αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις, η ενίσχυση της απασχόλησης και τα μεγάλα έργα που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν διαρθρωτικές πηγές στήριξης και θωρακίζουν την οικονομία απέναντι σε εξωγενείς πιέσεις.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται σε βασικούς δείκτες: η κατανάλωση παραμένει ανθεκτική παρά τη συγκράτηση της δημοσιονομικής πολιτικής, οι επενδύσεις συνεχίζουν σε υψηλό τέμπο και η προσφορά εργασίας διευρύνεται, περιορίζοντας τα μόνιμα «στενά» της αγοράς εργασίας.

Οι τρεις προκλήσεις που αναγνωρίζει η Goldman Sachs

1. Δημοσιονομική προσαρμογή

Η επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα και η διαδικασία δημοσιονομικής εξομάλυνσης θα λειτουργήσουν περιοριστικά στη ζήτηση. Παρ’ όλα αυτά, η Goldman Sachs θεωρεί ότι ο αντίκτυπος είναι διαχειρίσιμος, καθώς η ανάπτυξη στηρίζεται πλέον λιγότερο σε κρατικές μεταβιβάσεις και περισσότερο σε ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα.

2. Κλιματική κρίση - επιπτώσεις και ανάγκη αναπροσαρμογών

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη χώρα έχουν σημαντικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην παραγωγή και στις υποδομές. Η Goldman Sachs ωστόσο σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε ανθεκτικότητα, ενέργεια και υποδομές θα αναβαθμίσουν τον μεσοπρόθεσμο δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες της Ευρωζώνης όπου οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν πολύ υψηλότερες του μέσου όρου.

3. Τουρισμός - όχι αρνητικός αλλά λιγότερο «boost» σε σχέση με το 2024

Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι ο τουριστικός κλάδος παραμένει εξαιρετικά ισχυρός, ωστόσο δεν αναμένεται η ίδια θεαματική ώθηση που είδαμε φέτος. Η επίδραση θα είναι θετική αλλά όχι τόσο εκρηκτική, κάτι που σημαίνει ότι άλλοι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να «πάρουν τη σκυτάλη».

Το RRF εξακολουθεί να είναι κομβικός μοχλός

Σημαντικό μέρος της ανάλυσης αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο η Goldman Sachs αντιμετωπίζει ως έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες για τη μακροχρόνια ανάπτυξη. Υψηλό ποσοστό των πόρων έχει ήδη εκταμιευθεί ή δεσμευθεί, και η τράπεζα θεωρεί ότι οι επιδράσεις στις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και την ενεργειακή μετάβαση θα συνεχίσουν να «τρέχουν» τα επόμενα χρόνια, ακόμη και μετά το 2026.

Αγορά εργασίας: διεύρυνση και παραγωγικότητα

Η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό αυξάνεται, επιτρέποντας στην οικονομία να αναπτύσσεται χωρίς να δημιουργούνται πιέσεις από έλλειψη προσωπικού. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η αύξηση της παραγωγικότητας θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την απορρόφηση του πληθωρισμού και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Συμπέρασμα: Η Ελλάδα παραμένει θετική «εξαίρεση» στην Ευρωζώνη

Η συνολική εικόνα της Goldman Sachs είναι ξεκάθαρη: η Ελλάδα καταφέρνει να συνδυάζει ισχυρή ανάπτυξη, δημοσιονομική υπευθυνότητα και υψηλό επενδυτικό momentum, παρά τις τρεις «προκλήσεις» που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τον ρυθμό της οικονομίας. Η διαρθρωτική αλλαγή στην ποιότητα της ανάπτυξης, η ώθηση των επενδύσεων και η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας διαμορφώνουν μια προοπτική που εξακολουθεί να ξεχωρίζει μέσα στην Ευρωζώνη.