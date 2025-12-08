#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αυξημένες εξαγωγές, μείωση εισαγωγών τον Οκτώβριο, υποχώρησε το έλλειμμα

Στα 27,1 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 6% σε ετήσια βάση, εμφανίζεται το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου. Η εικόνα χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία.

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 12:24

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, ανήλθε στο ποσό των 6.908,4 εκατ. ευρώ (8.010,7 εκατ. δολάρια) έναντι 7.272,3 εκατ. ευρώ (7.906,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,0%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 211,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 215,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2024

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, ανήλθε στο ποσό των 4.254,6 εκατ. ευρώ (4.963,3 εκατ. δολάρια) έναντι 4.021,6 εκατ. ευρώ (4.398,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,8%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 11,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 25,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 ανήλθε σε 2.653,8 εκατ. ευρώ (3.047,4 εκατ. δολάρια) έναντι 3.250,7 εκατ. ευρώ (3.507,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 18,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 222,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 240,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,6% σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2024.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 67.439,2 εκατ. ευρώ (75.472,9 εκατ. δολάρια) έναντι 70.700,3 εκατ. ευρώ (76.619,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.172,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.004,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 40.334,7 εκατ. ευρώ (45.413,2 εκατ. δολάρια) έναντι 41.870,1 εκατ. ευρώ (45.641,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 801,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 865,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 ανήλθε σε 27.104,5 εκατ. ευρώ (30.059,7 εκατ. δολάρια) έναντι 28.830,2 εκατ. ευρώ (30.977,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 6,0%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 371,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 138,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,6%.

 

 

