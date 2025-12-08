Οι 19 ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν στην επιχειρηματική αποστολή στο Κάιρο

Σημαντικές προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών στους κλάδους τροφίμων & ποτών, φαρμάκων & καλλυντικών, τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών, κατασκευών & δομικών υλικών, περιβαλλοντικών υπηρεσιών & ενέργειας, ιατρικού εξοπλισμού & αναλωσίμων και άμυνας, ανέδειξε η επιχειρηματική αποστολή που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Κάιρο από την 1η έως τις 4 Δεκεμβρίου 2025.

Η αποστολή συνδιοργανώθηκε από την Enterprise Greece, τον ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και τον ΣΕΒΕ, σε συνεργασία με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Καΐρου και τη General Authority for Investment and Free Zones (GAFI), υπό την ηγεσία του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Χάρη Θεοχάρη.

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Επιχειρηματικό Forum, όπου ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, απηύθυνε επίσημο χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας την προστιθέμενη αξία της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τις σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου. Στη συνέχεια, ο Δρ. Abd Elaziz Elsherif, First UnderSecretary of State, Head of the Egyptian Commercial Service (ECS), αναφέρθηκε στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Αιγύπτου ως εμπορικού κόμβου. Ο κ. Gen Yasser Abbas, Αντιπρόεδρος του GAFI, παρουσίασε τις τρέχουσες ανάγκες και τις επενδυτικές ευκαιρίες της αιγυπτιακής αγοράς. Στο ίδιο πλαίσιο οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ, του ΕΒΕΑ και του ΣΕΒΕ αναφέρθηκαν στις δυνατότητες ανάπτυξης του διμερούς εμπορίου, ενώ η κα Τρυποσκούφη, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Μικρομεσαίων και Μεγάλων Εξαγωγέων – Βιομηχανία – Ενέργεια – Ναυτιλία & Προβολή Χώρας της Enterprise Greece, ανέλυσε τις δυνατότητες εμβάθυνσης της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα, η κα Βίκυ Μακρυγιάννη, Δ/ντρια Διεθνών Σχέσεων ΣΕΒ, δήλωσε: «Σήμερα, η συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου αποκτά νέα δυναμική. Οι επιχειρήσεις μας δείχνουν έμπρακτα τη βούλησή τους να επενδύσουν και να στηρίξουν τα αναπτυξιακά σχέδια που προωθούμε από κοινού. Η σχέση μας έχει πλέον εξελιχθεί σε μια στρατηγική εταιρική συνεργασία, που βασίζεται όχι μόνο σε οικονομικά συμφέροντα, αλλά και σε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Με αυτοπεποίθηση, συνεχίζουμε να μετατρέπουμε τις ευκαιρίες σε δράση και την εταιρική μας σχέση σε μοχλό κοινής ευημερίας.»

Στη συνέχεια η κα Ελένη Φώτη, Δ/ντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων ΕΒΕΑ, σημείωσε: «Η σημερινή επιχειρηματική αποστολή στο Κάιρο, με τη συμμετοχή 19 ελληνικών επιχειρήσεων, αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και την περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας–Αιγύπτου. Η Αίγυπτος συνεχίζει να αναδεικνύεται σε σημαντικό πόλο επενδυτικών ευκαιριών, ενώ η Ελλάδα προσφέρει σταθερό και ανταγωνιστικό περιβάλλον με πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρά το υφιστάμενο αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο για τη χώρα μας, οι συνολικοί όγκοι συναλλαγών επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες διεύρυνσης των ελληνικών εξαγωγών και ανάπτυξης νέων, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και Αθηνών παραμένει πλήρως προσηλωμένο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελών του και στη συστηματική στήριξη της ελληνοαιγυπτιακής οικονομικής συνεργασίας».

Εκ μέρους του ΣΕΒΕ – Συνδέσμου Εξαγωγέων, η κα Νατάσα Γιαλόγλου, Business Support, τόνισε ότι η επικείμενη επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο πραγματοποιείται σε μια στιγμή που οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών παρουσιάζουν αξιοσημείωτη άνθηση. Με τις ελληνικές εξαγωγές να εκτοξεύονται το 2024 στα €906,2 εκατ. — αύξηση 79,2% μέσα σε έναν μόλις χρόνο — και με αιχμή κλάδους όπως τα πετρελαιοειδή, τις πρώτες ύλες, τα ποτά-καπνά, η Αίγυπτος επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως μια από τις πιο υποσχόμενες αγορές για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Την ίδια στιγμή, η συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 62,3% επιβεβαιώνει ότι τα ελληνικά προϊόντα κερδίζουν έδαφος και αναγνωρισιμότητα στην αιγυπτιακή αγορά. «Η Αίγυπτος αποτελεί για την Ελλάδα έναν πραγματικό στρατηγικό εταίρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πέρα από τη γεωγραφική και ιστορική εγγύτητα, το επιχειρηματικό περιβάλλον ωριμάζει, ενώ η ενισχυμένη θεσμική συνεργασία και η απλοποίηση διαδικασιών ανοίγουν τον δρόμο για νέες εμπορικές και επενδυτικές συνέργειες που μπορούν να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη διμερή οικονομική σχέση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, ανέφερε: «Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των εκπροσώπων της αιγυπτιακής αγοράς ανέδειξαν τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Τα ελληνικά προϊόντα διαθέτουν ήδη ισχυρή παρουσία στην Αίγυπτο, ενώ η γειτονική χώρα αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Παρά τη θετική αυτή βάση, υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης των διμερών συναλλαγών, ιδίως λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και της συμπληρωματικότητας των οικονομιών μας. Η περαιτέρω ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Αιγύπτου μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη σταθερότητα και την ευημερία της ευρύτερης περιοχής. Η Enterprise Greece θα συνεχίσει με συνέπεια και δυναμισμό το έργο της προς αυτήν την κατεύθυνση».

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και αιγυπτιακών επιχειρήσεων. Στην αποστολή συμμετείχαν 19 δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις από επτά κλάδους, οι οποίες πραγματοποίησαν περίπου 180 στοχευμένες Β2Β συναντήσεις με τοπικές εταιρείες. Μετά το Forum ακολούθησε πρόσθετη δικτύωση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και επιλεγμένα μέλη του GAFI, με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών και τη διερεύνηση νέων εμπορικών συνεργασιών.

Στη συνέχεια, η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο, παρουσία της Α.Ε. Πρέσβη, κ. Νικολάου Παπαγεωργίου, παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 3/12/2025, τα μέλη της αποστολής επισκέφθηκαν τη Νέα Διώρυγα και την Οικονομική Ζώνη του Σουέζ, ενώ οι επιχειρηματίες από τον κλάδο των τροφίμων, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας EL Far TRADING Co, η οποία αποτελεί σημαντικό εισαγωγέα και διανομέα στην Αίγυπτο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η Eurobank παρέθεσε δείπνο στους συμμετέχοντες, επιβεβαιώνοντας την ενεργή στήριξή της στην προστασία και ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Exportgate.

Επιχειρήσεις που συμμετείχαν (αλφαβητικά):