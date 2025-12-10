Τσιάρας: Η πόρτα του υπουργείου είναι ανοιχτή για διάλογο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 09:17

Στην εκπομπή της ΕΡΤ3 «Αποδελτίωση» φιλοξενήθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, επαναβεβαιώνοντας τη βούληση του υπουργείου για διάλογο και εξεύρεση λύσεων.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης με τους εκπροσώπους των αγροτών, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να εξετάσει και την παράταση του μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος. «Το ζήτημα βρίσκεται στο τραπέζι του διαλόγου και είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πόρτα του διαλόγου παραμένει ανοικτή και κάλεσε όλες τις πλευρές να συμμετέχουν εποικοδομητικά, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία αποτελεί τη μόνη οδό για βιώσιμες λύσεις στον πρωτογενή τομέα.

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις που περιλαμβάνουν κλείσιμο λιμανιών, τελωνείων ή αεροδρομίων, ο Υπουργός σημείωσε πως «ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται», τονίζοντας ότι η άσκηση πιέσεων δεν μπορεί να παραβιάζει βασικές λειτουργίες του κράτους και της οικονομίας.

