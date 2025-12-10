Μειωμένη έως και 18% η παραγωγικότητα στην Ελλάδα σε σχέση με το 2009

Παρά τη μερική ανάκαμψη των τελευταίων ετών, οι δείκτες παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα παραμένουν σημαντικά χαμηλότεροι απ’ ό,τι το 2009, τη χρονιά αφετηρίας της κρίσης.

Το 2024, η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας βρίσκεται περίπου 14% χαμηλότερα, ενώ η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο παραμένει ακόμη πιο πίσω, περίπου 18% κάτω από τα επίπεδα του 2009. Η Ελλάδα αποτελεί την εξαίρεση στην ομάδα των χωρών της κρίσης, καθώς κανένας από τους βασικούς δείκτες παραγωγικότητας δεν έχει επανέλθει στα επίπεδα του 2009.

Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα του νέου policy brief του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) με τίτλο «Πού βρίσκεται η παραγωγικότητα της εργασίας σήμερα σε σχέση με την αρχή της κρίσης το 2009», που υπογράφουν οι Νίκος Ρώμπαπας και Κωνσταντίνος Σαραβάκος.

Τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης:

Το 2024, η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα υπολείπεται κατά 14% σε σχέση με το 2009.

Η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο βρίσκεται ακόμη χαμηλότερα, 18% κάτω από τα επίπεδα του 2009.

Η μεγαλύτερη υστέρηση σε σχέση με το 2009 καταγράφεται στους ακόλουθους κλάδους της οικονομίας:

-Εμπόριο, μεταφορές, διαμονή & εστίαση: –38,5%

-Επαγγελματικές & διοικητικές υπηρεσίες: –37%

-Ενημέρωση & επικοινωνία: –21%

Μόνο ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει ξεπεράσει τα προ κρίσης επίπεδα παραγωγικότητας (+7%).

Με βάση το μέγεθος επιχείρησης, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (1–9 εργαζόμενοι) εμφανίζουν τη μεγαλύτερη υστέρηση (–15%), ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις (250+ εργαζόμενοι) βρίσκονται κοντά στα προ κρίσης επίπεδα.

Συνολικά, η ελληνική οικονομία δεν έχει ανακτήσει την παραγωγικότητα του 2009, σε αντίθεση με άλλες χώρες της κρίσης που έχουν επανέλθει ή υπερβεί τα προ κρίσης επίπεδα.

Γιατί έχει σημασία η παραγωγικότητα;

Η ανάλυση υπογραμμίζει ότι η μακροχρόνια αύξηση των εισοδημάτων και η βιώσιμη ανάπτυξη εξαρτώνται άμεσα από την εξέλιξη της παραγωγικότητας. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΣΥΠ και του ΚΕΠΕ προβλέπουν ότι η παραγωγικότητα στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, όμως η χώρα συνεχίζει να έχει σημαντικό έδαφος να καλύψει.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε σχετικά:

«Τα στοιχεία για την παραγωγικότητα επιβεβαιώνουν τη δομική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας: παρά τη μερική ανάκαμψη των τελευταίων ετών, δεν έχουμε ακόμη ανακτήσει την παραγωγικότητα που είχαμε πριν από δεκαπέντε χρόνια. Η χαμηλή παραγωγικότητα, ιδιαίτερα στους κλάδους που απασχολούν μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού, περιορίζει τις προοπτικές για υψηλότερους μισθούς και ισχυρή ανάπτυξη. Είναι συνεπώς αναγκαίο να δοθεί σταθερή προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την κλιμάκωση των επιχειρήσεων».