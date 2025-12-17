#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επιπλέον €487,9 εκατ. στους αγρότες από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Στα 3,8 δισ. ευρώ θα ανέλθουν οι συνολικές πληρωμές στους αγρότες για το 2025. Το ποσό των 600 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί έως το τέλος του χρόνου.

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 09:46

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ, ανακοίνωσαν επιπλέον πληρωμές 487,9  εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους.

Έτσι, οι πληρωμές που έχουν γίνει στους αγρότες από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι και σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2025, ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ, και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να καταβληθούν ακόμα περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Πληρωμές προς αγρότες από 1/1 έως 16/12:

ΠληρωμέςΠοσό (δισ. ευρώ)
Μέχρι 16/123,2
Μέχρι 31/120,6
Σύνολο3,8
Πληρωμές 2024: 3,1

Αναλυτικότερα σήμερα καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ οι ακόλουθες πληρωμές:

  1. 208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους*. Υπενθυμίζεται ότι για την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης είχαν καταβληθεί 363,4 εκατ. ευρώ σε 471.833 δικαιούχος. Επομένως η συνολική καταβολή για τη Βασική Ενίσχυση του 2025 ανέρχεται στο ποσό των 572 εκατ. ευρώ.
  2. 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους* για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα. Σημειώνεται ότι αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα επαναξιολογηθεί η δυνατότητα αύξησης της μοναδιαίας τιμής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού και να ανέλθει στα 174 εκατ. ευρώ, εξαντλώντας τα όρια.
  3. 14.9 εκατ. ευρώ 33.473 δικαιούχους* για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Αφορά  «παλαιούς» δικαιούχους του καθεστώτος με έτος ένταξης 2021-2024. Με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου του επιπέδου εκπαίδευσης των 14.395 εν δυνάμει νέων δικαιούχων, θα ενταχθούν και θα πληρωθούν το αργότερο έως 30.06.2026 όσοι από αυτούς κριθούν επιλέξιμοι.
  4. 121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους* από τον ΕΛΓΑως προκαταβολή 75% της αξίας των πορισμάτων για ζημιές του έτους 2025. Η καταβολή έγινε κατ’ εφαρμογή του νόμου 5.261/2025, τον οποίο ψήφισε η Κυβέρνηση και δημοσιεύτηκε χθες 15 Δεκεμβρίου 2025.

Υπογραμμίζεται ότι στην καταβολή της εξόφλησης για τη Βασική Ενίσχυση περιλαμβάνεται τμήμα της συμπληρωματικής κατανομής σε κτηνοτρόφους που αδικήθηκαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής ενώ πληρούσαν τα τεκμήρια (γάλα – κρέας – ζωοτροφές).

Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε περισσότερες πληρωμές από μία, άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν  ισοδυναμεί με ΑΦΜ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2025

Πληρωμές έως 24/11/2025:

 Ποσά (εκ. ευρώ)Αριθμός δικαιούχων*
Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι869,7 

Συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα

11,269.197
Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας3,620.255
Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον400,1577.228
Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη269,2210.601
Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου1140.935
Πράσινη ενίσχυση0,5716
Νέοι γεωργοί0,0147
Λοιπές άμεσες ενισχύσεις0,65690
Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς6,5589
Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον13,221.266
Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη11850.378
Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου55.265
Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα2978.424
Καθεστώς βασικής ενίσχυσης1,71.122
Επενδυτικά Πυλώνα Ι48 
Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς487.724
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)706,8 
M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών0,23282
M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα30,822.141
M11 – Βιολογική γεωργία11,323.187
M11 – Βιολογική κτηνοτροφία3,22.251
M01 – Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης12,51
M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση19,660
M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων0,19947
M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού420,15.712
M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων4,1285
M06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων0,0512
M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές0,051
M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών1646
M16 – Συνεργασία27,5577
M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER150,51.923
M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών7,8238
ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας IΙ – Παρέμβαση 3-712,933.617
Ενισχύσεις Υπουργείου Οικονομικών353 
Ευλογιά Πανώλη93
Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ144
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης56
Λοιπές60
Σύνολο1977,5 

Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:

 Ποσά (εκ. ευρώ)Αριθμός δικαιούχων*
Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι373 
Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης363471.883
Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη1036.812
Επενδυτικά Πυλώνα Ι0,1 
Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς     0,160
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης122,6 
M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση14
M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων0,02100
M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού28,2369
M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων0,532
M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές0,051
M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών0,32
M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα43,311.273
M16 – Συνεργασία1,8144
M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER11,2182
M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών0,125
ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-7032,814.900
ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-712,933.617
Σύνολο496,2 

Πληρωμές 8-15/12

 Ποσά (εκ. ευρώ)Αριθμός δικαιούχων*
Μέτρο 23157,5131.444
Επενδυτικά Πυλώνα Ι0,4 
Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς     0,4227
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης66,9 
Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 202423,615.162
M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση4,211
M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων0,00212
M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού33,2793
M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων0,2517
M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών0,472
M16 – Συνεργασία3,3135
M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER1,941
Αγροτική ανάπτυξη – Δράσεις ΣΣ-ΚΑΠ22,8 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-70-1.5 –
Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων		181.050
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-94  – Τεχνική Βοήθεια ΣΣΚΑΠ4,82
Σύνολο247,2 

Πληρωμές 16/12

 Ποσά (εκ. ευρώ)Αριθμός δικαιούχων*
Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι351,5 
Εξόφληση βασικής ενίσχυσης208,6482.853
Αναδιανεμητική ενίσχυση142,9285.214
Αγροτική ανάπτυξη – Δράσεις ΣΣ-ΚΑΠ14,9
Ενίσχυση νέων γεωργών14,933.473
ΕΛΓΑ121,5 
Αποζημίωση ΕΛΓΑ121,527.605
Σύνολο487,9 

Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε περισσότερες πληρωμές από μία, άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν  ισοδυναμεί με ΑΦΜ.

Πηγή: ertnews.gr

