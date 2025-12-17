Νέα γκάφα με τους αγρότες: Αντί ενίσχυση ΕΛΓΑ... παρακράτηση

Την ώρα που οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και ενώ σήμερα Τετάρτη θα πήγαιναν να εισπράξουν από τον ΕΛΓΑ τα επιδόματά τους, προκαλεί σειρά ερωτημάτων το γεγονός ότι αντί να εισπράξουν την υπόλοιπη ενίσχυση, τους πήραν τα χρήματα πίσω.

Το υπουργείο, σε μια προσπάθεια να εξηγήσει την εξέλιξη αυτή, επιρρίπτει ευθύνες στον τεχνικό σύμβουλο, ενώ επιχείρησε να καθησυχάσει τα πνεύματα λέγοντας ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί άμεσα και πως μέχρι το μεσημέρι οι αγρότες θα έχουν πληρωθεί.

Οι παραπάνω εξελίξεις σημειώνονται την επομένη της ομιλίας του πρωθυπουργού και την κρίσιμη ώρα που οι αγρότες σκέφτονταν για το αν θα πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση.

Μιλώντας στο OPEN ο εκπρόσωπος Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας είπε: «Χθες το βράδυ με έκπληξη παρατηρήσαμε την κυβέρνηση να βάζει ακόμη ένα "αυτογκόλ" και να απομακρυνόμαστε τελείως από τον διάλογο καθώς υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορούμε να προσέλθουμε. Όλη τη μέρα μάς έλεγαν ότι θα βάλουν το 30%, δηλαδή την εξόφληση της φυσικής ενίσχυσης, και έκπληκτοι παρατηρήσαμε να παίρνει ο ΕΛΓΑ το 30% το υπόλοιπο των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να πάρει, αλλά χωρίς να έχει πιστωθεί στον λογαριασμό η βασική ενίσχυση».

Κώστας Τσουκαλάς: Συνεχίζεται ο εμπαιγμός

Η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και των ποσών της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Αντί να το υλοποιήσει, όχι μόνο δεν κατέβαλε τα ποσά αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών, πριν πιστωθούν τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου.

Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτία Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο.

Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει «κόκκινο».

ΣΥΡΙΖΑ: Αλλο ένα φιάσκο

Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός: και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ. Οι «άριστοι» του κ. Μητσοτάκη απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν ούτε τις στοιχειώδεις πληρωμές, παρά τις καθυστερήσεις και τις ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε να σεβαστούν τον αγροτικό κόσμο, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό που συνέβη δεν είναι ένα τεχνικό λάθος ή αστοχία. Είναι το αποτέλεσμα ανικανότητας, διάλυσης και πλήρους αδιαφορίας της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Είναι η πλήρης πολιτική αποτυχία.

Διέλυσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού πρώτα έκαναν επιδρομή οι γαλάζιες ακρίδες, απαξίωσαν κάθε μηχανισμό στήριξης και μετατρέπουν τις αγροτικές ενισχύσεις σε πεδίο αυθαιρεσίας και εμπαιγμού.

Την ώρα που τα γαλάζια σκάνδαλα συσσωρεύονται και οι ευθύνες συγκαλύπτονται, οι αγρότες πληρώνουν ακριβά το κόστος μιας κυβέρνησης που λειτουργεί χωρίς σχέδιο, χωρίς έλεγχο και χωρίς αξιοπιστία.

Ζητούν κατανόηση και υπομονή από τους αγρότες, αφού τους αδειάζουν τα ταμεία, αλλά δεν απαντούν ούτε στο πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ούτε στο πώς θα ζήσουν.

Καμία εμπιστοσύνη σε έναν πρωθυπουργό που αποδεικνύεται ανίκανος να εγγυηθεί τα αυτονόητα και δεδουλευμένα. Καμία ανοχή σε μια κυβέρνηση που οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε αφανισμό.

Ο αγροτικός κόσμος δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση. Δεν είναι μια κυβέρνηση που «απλώς» κάνει κάθε μέρα λάθη, είναι η λάθος κυβέρνηση και πρέπει να φύγει.

Το συντομότερο.