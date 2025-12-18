Νέα Γενική Διεύθυνση για τον έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών στην ΑΑΔΕ

Στη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενισχύοντας και ενοποιώντας τους ελεγκτικούς της μηχανισμούς για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος.

Οπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, η νέα Γενική Διεύθυνση αποτελεί έναν ενιαίο, ισχυρό και ευέλικτο επιχειρησιακό μηχανισμό με πανελλαδική εμβέλεια, ο οποίος ενοποιεί κρίσιμες ελεγκτικές δυνάμεις που έως σήμερα λειτουργούσαν σε διαφορετικές οργανωτικές δομές. Μέσα από τη συγκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων, καθώς και την αξιοποίηση της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, ενισχύεται ο συντονισμός των υπηρεσιών και επιτυγχάνεται ταχύτερη και πιο αποτελεσματική επιχειρησιακή ανταπόκριση.

Σε αυτό το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας, η ΓΔ ΔΕΟΣ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση σύνθετων και στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς. Με βάση την ανάλυση κινδύνου και τη δράση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, παρεμβαίνει οργανωμένα και αποφασιστικά στους τομείς όπου εντοπίζονται αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας.

Η νέα Γενική Διεύθυνση προκύπτει από τη μετεξέλιξη της μέχρι σήμερα Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΣΔΟΕ) και ενισχύεται σημαντικά με τη μεταφορά σε αυτή ελεγκτικών μονάδων από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ) και τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΓΔΤ & ΕΦΚ), όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Προέλευση Υπηρεσία Νέα ονομασία ΓΔΔΕΟΣ Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Φορολογικών Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΦΕΕ) Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΓΔΤ & ΕΦΚ) Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (ΕΥΤΕ) πλην του Τμήματος Δ΄ – Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (ΚΕΘΑ) αυτής Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Τελωνειακών Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΤΕΕ) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΓΔΤ & ΕΦΚ Τμήμα Δ΄ – Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (ΚΕΘΑ) της ΕΥΤΕ Αυτοτελές Τμήμα Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (ΚΕΘΑ), υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της ΓΔ ΔΕΟΣ Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΓΔΤ & ΕΦΚ) Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Αττικής και Θεσσαλονίκης Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων (ΜΕΤΕΛ) Αττικής και Θεσσαλονίκης Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΣΔΟΕ) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών Διεύθυνση Προγραμματισμού Ελέγχων Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΙΠΕΟΕ) Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΣΔΟΕ) Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ Αττικής και Μακεδονίας Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Αττικής και Μακεδονίας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχων προς όφελος της εθνικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου, καταλήγει η ανακοίνωση.