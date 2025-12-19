#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΑΑΔΕ: QR Code και Barcode για εύκολες και γρήγορες πληρωμές οφειλών

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 11:11

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναβαθμίζει και διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές των φορολογουμένων με την προσθήκη QR Code και Barcode για την πληρωμή οφειλών. Η νέα λειτουργικότητα ενσωματώθηκε στο παραγόμενο ψηφιακό αρχείο κατόπιν και σχετικών αιτημάτων από φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών.

Οι νέες αυτές προσθήκες στο ψηφιακό αρχείο στοχεύουν στην απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας πληρωμής καθώς διασφαλίζουν:

  • Εύκολη & Γρήγορη Ανάγνωση: Το Barcode και το QR Code επιτρέπουν την ταχύτατη ανάγνωση της Ταυτότητας Οφειλής και Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΟ, ΤΡΟ) μέσω των αντίστοιχων scanners στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης πληρωμών (π.χ. τράπεζες, ΕΛΤΑ, κ.λπ.).
  • Μείωση Λαθών: Η νέα δυνατότητα μειώνει δραστικά τα λάθη πληκτρολόγησης της ταυτότητας πληρωμής, τα οποία συχνά οδηγούν σε άκυρες συναλλαγές, ταλαιπωρώντας τόσο τη Διοίκηση και τους φορείς πληρωμών όσο και τους ίδιους τους οφειλέτες.

Υπενθυμίζεται ότι, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή μέσω του myAADEapp, στην επιλογή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές), οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώνουν τις οφειλές του εύκολα και γρήγορα μέσω κάρτας ή IRIS, με άμεση πίστωση της πληρωμής.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
  • Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

