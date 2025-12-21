Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή για τις εορταστικές αγορές

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα την Κυριακή, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου, δίνοντας το σήμα για κορύφωση της χριστουγεννιάτικης αγοράς και σε μια περίοδο από την οποία ο εμπορικός κόσμος προσδοκά πολλά.

Παρά τις συσσωρευμένες δυσκολίες της χρονιάς, οι έμποροι ελπίζουν ότι οι γιορτές μπορούν να λειτουργήσουν «διορθωτικά», συμπληρώνοντας τον ελλειμματικό ετήσιο τζίρο, ιδιαίτερα για τα μικρά και μεμονωμένα καταστήματα που δοκιμάστηκαν έντονα.

Η προσδοκία είναι η φετινή εορταστική περίοδος να κινηθεί καλύτερα από την περυσινή, με βασικό στόχο ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ.

Καταλυτικό ρόλο στην τόνωση της αγοράς αναμένεται να παίξει το Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο λειτουργεί παραδοσιακά ως «ζεστό χρήμα» για την κατανάλωση. Το συνολικό ποσό, που πέρυσι ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι εφέτος θα ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ, λόγω της αύξησης της απασχόλησης και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Ποσό που αναμένεται να καλύψει μέρος των οικογενειακών και κοινωνικών αναγκών των εορτών και να δώσει ώθηση στις τελευταίες ημέρες του έτους, ώστε το ταμείο να κλείσει με ισχνό αλλά θετικό πρόσημο.

Την ίδια ώρα, το οικονομικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, με τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό να εκτιμάται στο 2,6%, και καταναλωτές και έμποροι προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις ανελαστικές δαπάνες και στις αυξήσεις τιμών. Ωστόσο, ο φετινός Δεκέμβριος, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της αγοράς εργασίας και το διαθέσιμο εισόδημα, μπορεί να προσφέρει μια μικρή αλλά ουσιαστική ανάσα.

Η εορταστική κούρσα ξεκίνησε ουσιαστικά από τα τέλη Νοεμβρίου με την Black Friday, όμως η πιο κρίσιμη περίοδος για το λιανεμπόριο παραμένει η εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα και ειδικά το τελευταίο Σαββατοκύριακο, καθώς θα έχει καταβληθεί και το Δώρο. Εκεί θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό ο τελικός τζίρος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 9 στους 10 καταναλωτές αναμένεται να πραγματοποιήσουν αγορές από 100 έως 500 ευρώ, με προτεραιότητα την ένδυση και υπόδηση, τα παιχνίδια και τα είδη τεχνολογίας, αλλά και τα είδη σπιτιού, κυρίως για οικογενειακά δώρα.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη. Από την αρχή του έτους, ο τζίρος του λιανεμπορίου αυξήθηκε κατά περίπου 5%, αύξηση που σε μεγάλο βαθμό είναι πληθωριστική, ενώ ο όγκος πωλήσεων κινήθηκε χαμηλότερα.

Μεγαλύτερες αντοχές εμφανίζουν τα σούπερ μάρκετ και τα υπερκαταστήματα, την ώρα που το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, με την αξία των διαδικτυακών αγορών να ξεπερνά τα 19 δισ. ευρώ. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου εκτιμάται ότι από τα 72 δισ. ευρώ πέρυσι θα φτάσει εφέτος τα 75 δισ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς: η ακρίβεια επηρεάζει σχεδόν τους πάντες, με τους μισούς καταναλωτές να αναζητούν φθηνότερα προϊόντα και να θέτουν αυστηρό προϋπολογισμό για τις γιορτινές αγορές, αποφεύγοντας τις υπερβολές και στρεφόμενοι στις προσφορές.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές. Με τα καταστήματα ανοικτά και το Δώρο Χριστουγέννων στις τσέπες των καταναλωτών, ο φετινός εορταστικός Δεκέμβριος καλείται να επιβεβαιώσει -έστω και με μέτρο- τον ρόλο του ως του πιο κρίσιμου μήνα για το ελληνικό εμπόριο.

Εορταστικό ωράριο

Αθήνα και Πειραιάς

Καθημερινές: 09:00 - 21:00

Σάββατα: 09:00 - 16:00

Κυριακές: 11:00 - 18:00

24 και 31 Δεκεμβρίου: 09:00 - 18:00

Θεσσαλονίκη

Καθημερινές: 10:00 - 21:00

Σάββατα: 10:00 - 18:00

Κυριακές: 11:00 - 18:00

24 και 31 Δεκεμβρίου: 10:00 - 18:00

Σημειώνεται ότι το ωράριο είναι προτεινόμενο και προαιρετικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εντός του νόμιμου πλαισίου (καθημερινές έως 21:00, Κυριακές 11:00-20:00).

Στις 25, 26 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ