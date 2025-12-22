#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κ. Ανεστίδης για φερόμενες ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων: Όλα όσα λέγονται είναι λάσπη

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την πενταετία 2019 έως 2024.

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 09:10

Σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ προχώρησε ο αγροτοσυνδικαλιστής της Βόρειας Ελλάδας Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχεται για παρατυπίες κατά την υποβολή δηλώσεων για αγροτική επιδότηση και συγκεκριμένα για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ. Σε βάρος του διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την πενταετία 2019 έως 2024. Ο ίδιος σε σημερινές δηλώσεις του χαρακτήρισε «όλα όσα λέγονται ως λάσπη προς το πρόσωπό μου».

«Βγάζουν ανακοίνωση, 3η-4η, υποτίθεται και λένε ότι είναι εγκλωβισμένοι και οι λογαριασμοί μου. Δύο-τρεις μέρες πριν είχα κάνει αναλήψεις για να πληρώσω δεξιά-αριστερά υποχρεώσεις που έχω τώρα. Ήρθαν από όλα τα μπλόκα να μας συμπαρασταθούν. Μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ από το χωριό μου που με ξέρει σαν κάλπικη δεκάρα. 32 χρόνια στα μπλόκα. Όλη αυτή η λάσπη λοιπόν… Τα 16 αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα και ένα νοικιασμένο. 17 είναι τα αγροτεμάχια που δηλώνω και την τελευταία δεκαετία είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω. Τα δεκαέξι αγροτεμάχια, το σύνολο των δηλώσεων που κάνω εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια που λέμε, από το 2019, είναι 312 στρέμματα.

Είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψει κανείς, ούτε σε κανένα άλλο χωριό δηλωμένα ούτε τίποτα. Το να δηλώσεις επιπλέον στρέμματα, αν δεν έχεις δικαιώματα, πώς θα πάρεις επιδότηση;», λέει και δείχνοντας έγγραφα αναφέρει: «Έχω επιστροφή ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με ημερομηνία 17/12.

«Αν τελικά ήμουν παράνομος και ήμουν υπό έλεγχο, η ΑΑΔΕ, που επικαλούνται ότι θα υπάρξει κάθαρση και ήμουν λωποδύτης, πώς με έβαλαν λεφτά στις 17 του μηνός;», ανέφερε ο κ. Ανεστίδης μεταξύ άλλων.

