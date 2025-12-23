Στουρνάρας: Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να ασκήσει ξανά αλόγιστες πολιτικές

«Έχουμε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από την υπόλοιπη ΕΕ. Το κατά κεφαλήν εισόδημα εξακολουθεί να απέχει πολύ από τα προ της κρίσης επίπεδα, αλλά αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά: δεν υπάρχουν πολλές χώρες που υπέστησαν, εν καιρώ ειρήνης, μείωση του ΑΕΠ κατά 25%, με δημοσιονομικά ελλείμματα και ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περίπου 15% του ΑΕΠ. Οι συνθήκες του 2009 ήταν εξωπραγματικές: η οικονομία είχε διογκωθεί τεχνητά χάρη σ’ αυτά τα δίδυμα ελλείμματα. Σήμερα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση, απόδειξη άλλωστε ότι Έλληνας υπουργός προεδρεύει του Eurogroup. Είναι αξιοσημείωτο, καθώς μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αναλυτές, ακόμη και ορισμένοι πολιτικοί ανέμεναν έξοδο της Ελλάδος από τη ζώνη του ευρώ», υπογράμμισε ο Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στην ισπανική El Pais.

Οπως υπογράμμισε ο κεντρικός τραπεζίτης, «δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αλόγιστες δημοσιονομικές πολιτικές που ασκούνταν πριν από την κρίση, τις μισθολογικές πολιτικές που ήταν τελείως αποσυνδεδεμένες από την παραγωγικότητα και τις υπερβολικές αυξήσεις των συντάξεων. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δημοσιονομικό μαξιλάρι με σύνεση και να συνεχίσουμε να μειώνουμε το χρέος. Η κυβέρνηση μόλις επανάφερε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό απαιτεί υπευθυνότητα: Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να ασκήσει ξανά αλόγιστες πολιτικές».

Ο κεντρικός τραπεζίτης υπογράμμισε ότι «Βρυξέλλες και ΔΝΤ αναγνώρισαν ότι η λιτότητα ήταν υπερβολική. Από εκεί προέρχεται η άνοδος του λαϊκισμού. Μάθαμε όμως κάτι: εγκρίναμε τα κονδύλια του Next Generation EU για την ανάκαμψη από την πανδημία».

Σχολιάζοντας τις αδυναμίες της οικονομίας, τόνισε ότι «το εμπορικό έλλειμμα, παρά τη βελτίωση των εξαγωγών, αποτελεί ψεγάδι στη θετική πορεία της Ελλάδος: τα δημόσια οικονομικά είναι σε τάξη, αλλά η ιδιωτική αποταμίευση είναι χαμηλή. Το χειρότερο που μας άφησε η κρίση ήταν η μείωση των επενδύσεων και η φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής εξειδίκευσης στο εξωτερικό (brain drain). Η απώλεια φυσικού και εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου μας κάνει φτωχότερους».

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι για να κινηθεί ταχύτερα η ελληνική οικονομία, «θα πρέπει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα. Για το σκοπό αυτό, απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις. Και το επενδυτικό κενό είναι μία από τις συνέπειες της κρίσης».

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογράμμισε ότι «οι χώρες με δημοσιονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα πρέπει να λάβουν δύσκολες αποφάσεις για την επίλυσή τους. Και η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει τώρα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την τραπεζική ένωση και την ενιαία αγορά και να προχωρήσουμε στην έκδοση ευρωομολόγων».

Για τα ευρωεπιτόκια, σημείωσε ότι «υπάρχουν δυνάμεις που ενεργούν προς αντίθετες κατευθύνσεις. Μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, η Κίνα προσπαθεί να αυξήσει τις πωλήσεις αγαθών της στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι τιμές. Ταυτόχρονα, απαιτούνται επενδύσεις για την κλιματική αλλαγή και την άμυνα, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές. Βρισκόμαστε σε επισφαλή ισορροπία, με επιτόκια 2% και πληθωρισμό 2%. Η συμβουλή μου είναι να τηρήσουμε στάση αναμονής. Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι τόσο η Κίνα όσο οι δασμοί των ΗΠΑ και τα δικά μας λάθη, καθώς έχουμε μια ενιαία αγορά που εξακολουθεί να είναι πολύ κατακερματισμένη».