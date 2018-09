Συνεργασία Intracom Telecom και Comatec στη Σαουδική Αραβία

H Ιntracom Telecom ανακοίνωσε σήμερα τη συνεργασία της με την εταιρία COMATEC προκειμένου να εγκαταστήσουν μια πλήρη λύση IPTV σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η ανάπτυξη της λύσης βασίζεται στη βραβευμένη IPTV & OTT πλατφόρμα της Ιntracom Telecom fs|cdn™ Anywhere, που επιτρέπει την παροχή υψηλής ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου βίντεο σε τηλεοράσεις & έξυπνες συνδεδεμένες συσκευές. Στα σχέδια των συνεργατών συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα εισαγωγής πρόσθετων διαδραστικών υπηρεσιών στο άμεσο μέλλον, όπως το Νetwork DVR και το Restart TV.



Η COMATEC με την εμπειρία της στον τομέα των κατασκευών και των τηλεπικοινωνιών αποτελεί μια σύγχρονη εργοληπτική εταιρία στην Σαουδική Αραβία, που αναζητά νέες τεχνολογικές ευκαιρίες όπως οι υπηρεσίες περιεχομένου IPTV και Over The Top (OTT) στην αναπτυσσόμενη αγορά συγκροτημάτων πολυτελών κατοικιών και ξενοδοχείων. Η COMATEC και η εταιρεία συμφώνησαν για την από κοινού ανάπτυξη και προώθηση λύσεων στον συγκεκριμένο τομέα της χώρας αλλά και γενικότερα της Μέσης Ανατολής, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Γενικός Διευθυντής της COMATEC, κ. Rad Marji, δήλωσε: «Οι επιτυχημένες υλοποιήσεις σε όλο τον κόσμο και η επεκτασιμότητα της πλατφόρμας fs|cdn™ Anywhere διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην απόφασή μας. Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αξιολογήσαμε πολύ θετικά την επιχειρηματική ευελιξία της Intracom Telecom, το βαθύ τεχνολογικό υπόβαθρο και τις δυνατότητές της, που συμπληρώνουν απόλυτα τη στρατηγική μας για ανάπτυξη και καινοτομία στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας».



«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την COMATEC» δήλωσε o κ. Σωτήρης Μπίθας, Διευθυντής Marketing του Τομέα Τηλεπικοινωνιακού Λογισμικού της Ιntracom Telecom προσθέτοντας: «Η IPTV / OTT πλατφόρμα μας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ανελλιπώς σε περισσότερους από 40 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στις Η.Π.Α και την Ευρώπη. Ανυπομονούμε να αναλάβουμε την πρόκληση να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς μαζί με την COMATEC τις ανάγκες των υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου & βίντεο στην αναδυόμενη κι αναπτυσσόμενη αγορά του τομέα της φιλοξενίας στη Σαουδική Αραβία».