Διάκριση για Lidl Ελλάς στα HR Awards

Τρεις νέες διακρίσεις κατέκτησε η Lidl Eλλάς στα HR Awards 2018, τον θεσμό που επιβραβεύει και αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες και τις πρακτικές των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Πωλήσεων:

-GOLD Team Building Program για την ενέργεια Lidl trivial Game

-GOLD Best CSR Initiative για την ενέργεια εκπλήρωσης παιδικών ευχών

-BRONZE Most Innovative use of Technology για το έργο LEON Εκπαίδευση με Σύστημα

Οπως αναφέρει η εταιρία, «στη Lidl Hellas προχωρήσαμε σε επαναπροσδιορισμό της διαδικασίας υποδοχής των νεοπροσληφθέντων συνεργατών. Καταφέραμε μία απλή ενημερωτική διαδικασία να την μετατρέψουμε σε συνολική εμπειρία γνώσης για τους συμμετέχοντες, ενισχύοντας την ομαδικότητα και προετοιμάζοντας τους νέους συναδέλφους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι άμεσα αποτελεσματικοί».

Βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι η χρήση του gamification, και πιο συγκεκριμένα το παιχνίδι trivial. Έτσι, με έναν πρωτότυπο και ευχάριστο τρόπο, αναβαθμίστηκε ολιστικά η υποδοχή των συναδέλφων τους, αναφέρει η εταιρία.