Δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού σε μαθητές από τη Microsoft

Ο όρος «Κώδικας» φέρνει στο μυαλό μας ένα πολύπλοκο σύστημα προγραμματισμού, δύσκολο να το καταλάβουμε. Στα χέρια όμως των παιδιών μπορεί να γίνει παιχνίδι, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εφοδιαστούν με ψηφιακές δεξιότητες που στο μέλλον θα είναι απολύτως απαραίτητες.

Με στόχο να εμπνεύσει μαθητές να γνωρίσουν τον κόσμο του προγραμματισμού, η Microsoft, σε συνεργασία με το Found.ation, διοργανώνει από τις 8 έως και τις 16 Δεκεμβρίου μία σειρά δράσεων και δωρεάν μαθημάτων που θα φέρουν μαθητές από όλη την Ελλάδα πιο κοντά στην επιστήμη των υπολογιστών. Η Ώρα του Κώδικα είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που έχει προσεγγίσει εκατομμύρια μαθητές σε περισσότερες από 180 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ευκαιρία ουσιαστικής γνωριμίας με την επιστήμη των υπολογιστών, σχεδιασμένη να εισάγει μαθητές σε βασικές έννοιες προγραμματισμού με έναν απλό και διασκεδαστικό τρόπο.

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου – Kickoff event

Learn How to Code for Kids

Η εβδομάδα εορτασμού της Ώρας του Κώδικα θα ξεκινήσει το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου με μία ανοιχτή εκδήλωση στο κοινό, με τέσσερα παράλληλα workshops για coding που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών και θα πραγματοποιηθούν στο The Hub Events (Αλκμήνης 5, στην Αθήνα).

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου

Coding στο ιστορικό κτίριο «Λέλα Καραγιάννη»

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, η Ώρα του Κώδικα κάνει μια στάση στο ιστορικό οίκημα του Δήμου Αθηναίων, «Λέλα Καραγιάννη», στο πλαίσιο του START Project, για μία δράση σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Home Project, που προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης σε ασυνόδευτα παιδιά από προσφυγικές οικογένειες προκειμένου να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

H Ώρα του Κώδικα για κάθε μαθητή στα γραφεία της Microsoft Hellas

Παράλληλα, από τη Δευτέρα 10 έως την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, η Microsoft Hellas ανοίγει τις πόρτες της και υποδέχεται στα γραφεία της μαθητές από σχολεία της Αθήνας. Πάνω από 500 παιδιά αναμένεται να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας για να παρακολουθήσουν Μαθήματα προγραμματισμού και να «αποκρυπτογραφήσουν» τον Κώδικα με τη βοήθεια καθηγητών, αλλά και εκπροσώπων της Microsoft. Η εισαγωγή στον προγραμματισμό γίνεται με το παιχνίδι Minecraft, τον πιο διασκεδαστικό τρόπο για να κατανοήσουν ακόμη και όσοι έχουν λίγες γνώσεις πληροφορικής τις βασικές έννοιες προγραμματισμού.

Οι δράσεις της Ώρας του Κώδικα κορυφώνονται με την εκδήλωση «Hour of Code Knowledge Lab» την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στις 18.00

Με μία εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Athens Digital Lab, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων κορυφώνεται η εβδομάδα του Κώδικα. Εκεί εισηγητές από το χώρο της εκπαίδευσης και των ψηφιακών μέσων, παρουσία εκπροσώπων φορέων, θα μιλήσουν για τη σημασία του προγραμματισμού και τις δυνατότητες που φέρνει η επιστήμη των υπολογιστών, κυρίως σε ό,τι αφορά γυναίκες και νέους, εμπνέοντας και ενδυναμώνοντας όλους όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Στο πάνελ ομιλιτών θα συμμετάσχουν οι κύριοι: Κωνσταντίνος Χαμπίδης, Chief Digital Officer του Δήμου Αθηναίων, Ελένη Αλεξάκη, Senior Cultural Affairs Specialist, U.S. Embassy Athens, Άγγελικη Παππα, Ιδρύτρια - Επιστημονική Υπεύθυνη ‘I love dyslexia’ EFL school- Πρόεδρος 3Dlexia Cosmos, Πλούταρχος Ρήγας, Διευθυντής Τομέα Εκπαίδευσης στη Microsoft, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις ενδιαφέρουσες απόψεις τους γύρω από το θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την εκπαίδευση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο», ενώ την εκδήλωση θα συντονίζει η Ευγενία Μπόζου, Διευθύντρια Επικοινωνίας στη Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Η Ώρα του Κώδικα διευρύνει τους ορίζοντές της και ταξιδεύει σε απομακρυσμένα μέρη αλλά και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Άγονη Γραμμή - Γόνιμη.

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας του Κώδικα, δωρεάν Μαθήματα διάρκειας 2 ωρών θα πραγματοποιηθούν και σε ακόμη εννέα περιοχές της Ελλάδας όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Βέροια, τα Τρίκαλα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, η Τήνος, καθώς και σε 3 νησιά της άγονης γραμμής, σε συνεργασία με την MKO Άγονη Γραμμή-Γόνιμη, δίνοντας την ευκαιρία ακόμα και σε παιδιά των πιο απομακρυσμένων περιοχών να κάνουν μια «βουτιά» στο μέλλον. Δονούσα, Αστυπάλαια και Θηρασιά θα φιλοξενήσουν για πρώτη φορά την «Ώρα του Κώδικα»!

Με την ολοκλήρωση των δράσεων, όλοι οι συμμετέχοντες στα Μαθήματα Κώδικα θα λάβουν ένα Hour of Code Certificate.

Η ΄Ωρα του Κώδικα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητές την οποία συντονίζει το Τμήμα Καινοτομίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.