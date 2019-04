Τετραπλή διάκριση για την ΑΒ Βασιλόπουλος

H ΑΒ Βασιλόπουλος διακρίθηκε με τέσσερα συνολικά βραβεία, στο πλαίσιο των Loyalty Awards 2019, για τις σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύσσει με τους πελάτες που επιλέγουν το δίκτυο καταστημάτων ΑΒ για τις καθημερινές τους αγορές.

Πιο συγκεκριμένα στην Τελετή Απονομής των Βραβείων, που διοργανώθηκαν από την Boussias Communications για δεύτερη χρονιά, την Τρίτη 2 Απριλίου, για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στην επιβράβευση και την πιστότητα των πελατών, η ΑΒ Βασιλόπουλος απέσπασε:

• GOLD βραβείο στην ενότητα Best in Loyalty & Engagement και, συγκεκριμένα, στην κατηγορία Food Retail για την προσωποποιημένη επικοινωνία μέσω της πρωτοποριακής κάρτας πιστότητας, ΑΒ Plus, η οποία, εδώ και 23 χρόνια, φροντίζει και επιβραβεύει 2,5 εκατομμύρια πελάτες.

• SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Use of Business Analytics & Customer Insights για την καινοτομία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών γύρω από τη διαχείριση και την αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων (big data).

• SILVER βραβείο στην κατηγορία Best In-house Loyalty Team για την αφοσιωμένη ομάδα της ΑΒ που αναπτύσσει και σχεδιάζει προγράμματα πιστότητας, δημιουργώντας ένα νέο κόσμο εμπειριών και εξυπηρέτησης.

• BRONZE βραβείο στην κατηγορία Best Use of CRM για τη σύγχρονη και εξατομικευμένη επικοινωνία με τους πελάτες της, με όλα τα ψηφιακά μέσα που διαθέτει η ΑΒ.