ΔΕΗ: Η Shell μειοδότης στο διαγωνισμό για τη προμήθεια LNG

Ποσότητα 130.000 κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο αντιστοιχεί σε 880.00 θερμικές MWh, συμβολαιοποίησε η ΔΕΗ με τη σημερινή διαγωνιστική διαδικασία στην οποία υπέβαλαν τελική προσφορά πέντε προμηθευτές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ, μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία SHELL.

Αυτή η ποσότητα LNG θα αποθηκευτεί στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, αξιοποιώντας έτσι πλήρως το slot που είχε δεσμευθεί, και θα καταναλωθεί εντός του Ιουλίου 2019 από τις μονάδες φυσικού αερίου της επιχείρησης.

Με την τιμή που επετεύχθη εκτιμάται όφελος ύψους 11 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ σε σχέση με το μεσοσταθμικό χαρτοφυλάκιο συμβάσεων.

Νωρίτερα το Euro2day.gr είχε μεταδώσει ότι οι εταιρείες που επιλέχθηκαν για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό προμήθειας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και συνεχίστηκε με τη διενέργεια διαλόγου για να ολοκληρωθεί τον περσινό Οκτώβριο, είναι:



1. Centrica LNG Company Limited,



2. Eni Trading & Shipping SPA,



3. ΔΕΠΑ Α.Ε.,



4. Gunvor International B.V.,



5. Μ & Μ Ανώνυμη Εταιρία Φυσικού Αερίου και Trafigura PTE LTD Consortium,



6. Vitol S.A.,



7. Trafigura,



8. Shell International Trading Middle East LTD (SITME)



9. Tellurian Trading UK LTD,



10. Cheniere Marketing International LLP,



11. Uniper,



12. Powerglobe (LLC) Qatar,



13. MET International AG & Aegean Net Fuels LTD FZE Consortium



14. Socartrading SA



Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους οίκους ήταν και η BP Gas Marketing Limited, η οποία όμως δεν συμφώνησε σε όρους που έθετε η ΔEΗ για τον διαγωνισμό προμήθειας LNG. Ο διαγωνισμός, κατά τις ίδιες πηγές, ξεκίνησε από χθες με τις πρώτες προσφορές των διεκδικητών και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα με τις οριστικές.