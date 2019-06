Επέλεξε «CEO για έναν μήνα» ο όμιλος Adecco

Μετά από μια απαιτητική διαδικασία επιλογής, ο Στέφανος Στασινόπουλος αναδείχθηκε ως “CEO for One Month” από το Όμιλο Adecco Ελλάδας, και θα εργαστεί από μέσα Ιουνίου μέχρι μέσα Ιουλίου δίπλα στον Κωνσταντίνο Μυλωνά, Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία, αλλά και δίπλα σε υψηλόβαθμα στελέχη του οργανισμού στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα CEO for One Month του Ομίλου Adecco προσφέρει σε νέους την επαγγελματική εμπειρία που χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους. Μια εμπειρία από τον πραγματικό κόσμο της εργασίας, που δεν μπορεί να διδαχθεί στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο.

Κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού, ο Στέφανος Στασινόπουλος θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει προσωπική εμπειρία του τι σημαίνει να ηγείσαι ενός πολυεθνικού οργανισμού. Στο δεύτερο στάδιο του προγράμματος, ο Στέφανος μαζί με άλλους 45 υποψηφίους από όλο τον κόσμο θα διεκδικήσουν την ευκαιρία να γίνουν ο Global CEO for One Month, ο/η οποίος/α θα εργαστεί για ένα μήνα υπό την καθοδήγηση του CEO του Ομίλου Adecco παγκοσμίως, Alain Dehaze.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Όμιλος Adecco Ελλάδας έλαβε περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, ενώ ανά τον κόσμο, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 260.000, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη, αλλά και την προθυμία των υποψήφιων στην αγορά εργασίας να ξεκινήσουν δυναμικά την επαγγελματική τους πορεία και να ξεχωρίσουν. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων συμπεριελάμβανε πολλά στάδια, ανάμεσα στα οποία ήταν τα τεστ αξιολόγησης γνώσεων, οι τηλεφωνικές και προσωπικές συμπεριφορικού τύπου συνεντεύξεις και το τελικό Κέντρο Αξιολόγησης. Οι προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι 4 συμμετέχοντες στο Κέντρο Αξιολόγησης για τον ρόλο του CEO for One Month του Ομίλου στην Ελλάδα είχαν να κάνουν με το να ανταποκριθούν επιτυχώς σε ενδιαφέροντα case studies και role plays, που σχετίζονταν με τον χώρο της εργασίας, αλλά και να συνεργαστούν αποτελεσματικά σαν ομάδα για να επιτύχουν κοινούς στόχους.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία, δήλωσε: «Αρχικά να ευχαριστήσουμε και να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες στο Κέντρο Αξιολόγησης για την ανάδειξη του “CEO for One Month”. Είναι μια απαιτητική διαδικασία και κάθε χρόνο εντυπωσιαζόμαστε από την ποιότητα των νέων υποψηφίων. Είναι μεγάλη μου χαρά να καλωσορίσω τον Στέφανο στην ομάδα μας και ανυπομονώ να συνεργαστούμε και να μάθουμε ο ένας από τον άλλο. Άλλωστε, αυτός είναι και ο στόχος του προγράμματος.»

Ο φετινός CEO for One Month, Στέφανος Στασινόπουλος, μιλώντας σχετικά με την εμπειρία του από το πρόγραμμα, δήλωσε: «Η διαδικασία επιλογής CEO for One Month από τον Όμιλο Adecco ήταν προσεγμένη, απαιτητική αλλά και διασκεδαστική. Μια διαδικασία που προάγει την ευγενή άμιλλα και μια όμορφη ευκαιρία που για να την απολαύσεις χρειάζεται όρεξη και ενθουσιασμό. Από την πλευρά μου ανυπομονώ να ζήσω την εμπειρία». Ο Στέφανος Στασινόπουλος είναι απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού στα Συμπεριφορικά Οικονομικά από το Erasmus University του Rotterdam. Εργάστηκε για ένα χρόνο στο Χρηματοοικονομικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας και τρία χρόνια στην ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Λέσβο. Από το 2018 συμμετέχει στην ομάδα του Nudge Unit Greece γράφοντας άρθρα και σχεδιάζοντας κοινωνικά πειράματα συμπεριφορικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

«Είναι τεράστια χαρά μας να καλωσορίζουμε αυτά τα ταλαντούχα νέα στελέχη κάθε χρόνο στον οργανισμό μας. Μέσω του προγράμματος CEO for One Month έχουμε την ευκαιρία σαν οργανισμός να αξιοποιήσουμε τις εξαιρετικές ιδέες που έχουν και να μάθουμε από το σθένος που τους χαρακτηρίζει. Ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος για όλα τα ανώτερα στελέχη που εμπλέκονται ενεργά, συμπεριλαμβανομένου και εμού, είναι η αντίστροφη καθοδήγηση. Με 3 γενιές τώρα ενεργές παράλληλα στον χώρο εργασίας, το να μαθαίνουμε σχετικά με τις ανάγκες της Γενιάς Z είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του σύγχρονου ανθρώπινου δυναμικού», δήλωσε ο Angelo Lo Vecchio, Head Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής του Ομίλου Adecco.

Η θέση του CEO for One Month είναι έμμισθη με σκοπό την υποστήριξη της εκπαίδευσης ή / και της επαγγελματικής εξέλιξης του συμμετέχοντα. Οι επιλεγμένοι ‘CEOs for One Month’, ως μέλη ενός παγκόσμιου δικτύου, έχουν συνεχή καθοδήγηση κι επαγγελματικές ευκαιρίες από τον Όμιλο Adecco.