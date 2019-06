ΑΒΑΞ: Εξαγόρασε τις δραστηριότητες της J&P σε Κατάρ-Αμπου Ντάμπι

Κατόπιν διεθνούς ανταγωνιστικής διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξήχθη από την Alvarez & Marsal Europe LLP, εκκαθαριστές της J&P (Overseas) Ltd, η ΑΒΑΞ επελέγη ως τελικός αγοραστής των μετοχών που κατείχε η J& P (Overseas) Ltd στις παρακάτω εταιρείες:

• 100% της Conspel Construction Specialist (Isle of Man) Limited

• 49% της J&P Qatar WLL

• 49% της Abu Dhabi J& P LLC



Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση στο Χρηματιστήριο, «η εξαγορά πραγματοποιείται μέσω της νεοσυσταθείσας κυπριακής εταιρείας AVAX MIDDLE EAST Ltd, θυγατρικής της επίσης κυπριακής J&P AVAX INTERNATIONAL Ltd, η οποία με τη σειρά της ανήκει κατά 100% στην ΑΒΑΞ ΑΕ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την εξαγορά των τριών εταιρειών, η ΑΒΑΞ διατηρεί ενεργή τη δέσμευσή της στην αγορά του Κατάρ στην οποία έχει σημαντική παρουσία και δραστηριότητα για πάνω από μία δεκαετία, μέσω ενός συνδυασμού έργων (οδικών, δημόσιων και τεχνικών). Παράλληλα, η εξαγορά προσδίδει θετικές προοπτικές στην ΑΒΑΞ για περαιτέρω μελλοντική επέκταση εργασιών, σε μια περιοχή με σταθερή ροή δημοπράτησης έργων μεγάλης κλίμακας που αφορούν σε έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Επιπρόσθετα, η ως άνω εξαγορά συμβάλλει ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των υφιστάμενων έργων και η σχετική απασχόληση υπαλλήλων των εν λόγω εταιρειών.

Ο προβλεπόμενος κύκλος εργασιών των εν λόγω εταιρειών για το 2ο εξάμηνο του 2019 αναμένεται στα $200 εκατομμύρια. Παράλληλα, ο Όμιλος της ΑΒΑΞ καθίσταται πλέον μέτοχος πλειοψηφίας της κοινοπραξίας κατασκευής του έργου «Qatar Foundation Stadium» στο Κατάρ, ενώ ως τώρα κατείχε ποσοστό 24%. Το στάδιο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019, συνιστά ένα έργο συνολικού κατασκευαστικού αντικειμένου $650 εκατ., με μεγάλη σημασία για τη χώρα και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022.

Η εξαγορά υπόκειται σε εγκρίσεις από τοπικούς πελάτες, συνεργάτες και αρχές που αναμένεται να ληφθούν εντός των επόμενων εβδομάδων. Tο τίμημα της συναλλαγής είναι μη σημαντικό για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΑΒΑΞ. Η ενσωμάτωση της εξαγοράς θα γίνει στα οικονομικά στοιχεία του Α' εξαμήνου 2019 της ΑΒΑΞ, με την ολοκλήρωση των σχετικών εγκρίσεων».

Ισχυροποιεί τη θέση του

Σημαντικά ισχυροποιεί την παρουσία της στην αγορά του Κατάρ η ΑΒΑΞ, σημειώνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του συνολικού πλάνου ανάπτυξης της εταιρείας το οποίο, όπως έχει ήδη ανακοινώσει, προβλέπει διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ΑΒΑΞ σε σημαντικές αγορές του

εξωτερικού όπως αυτή του Κατάρ.

Με τη σημαντική τεχνογνωσία που έχει αποκομίσει η ΑΒΑΞ από την παρουσία και δραστηριοποίησή της για πάνω από μία δεκαετία στην αγορά της Μέσης Ανατολής μέσω ενός συνδυασμού οδικών, δημόσιων και τεχνικών έργων, η εταιρεία τιμά την παρουσία της στην περιοχή εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εκτέλεση των υψηλού προφίλ έργων των τριών εταιρειών και διασφαλίζοντας τη σχετική απασχόληση των

υπαλλήλων τους.

Παράλληλα η ABAΞ διευρύνει την παρουσία και τις προοπτικές της στην ευρύτερη περιοχή, με την πλήρη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου και των δυνατοτήτων των προς εξαγορά εταιρειών, το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των οποίων αγγίζει τα $250 εκατ. ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επέκταση εργασιών στον τομέα των ηλεκτρολογικών έργων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από σταθερή ροή δημοπράτησης έργων μεγάλης κλίμακας και σημαντικά περιθώρια κέρδους. Τα έργα αυτής της φύσης συνιστούν μια κατηγορία που τεχνογνωσία και εμπειρία διαθέτει περιορισμένος αριθμός εταιρειών, μεταξύ των οποίων και η ΑΒΑΞ.

Με την εν λόγω εξαγορά, ο Όμιλος της ΑΒΑΞ καθίσταται παράλληλα μέτοχος πλειοψηφίας της κοινοπραξίας κατασκευής του έργου «Qatar Foundation Stadium» στο Κατάρ, στην οποία κατείχε ποσοστό 24%. Το στάδιο, συνολικού κατασκευαστικού αντικειμένου $650 εκατ., συνιστά ένα έργο βαρύνουσας σημασίας για τη χώρα και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

Στόχος της ΑΒΑΞ είναι η άμεση λειτουργική ενσωμάτωση των τριών εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν ισχυρές ανώτατες διοικητικές ομάδες και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διεκδίκηση και εκτέλεση έργων στην περιοχή, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σταθερό ενιαίο μέτωπο διεκδίκησης έργων, προσαρμοσμένο στις συνθήκες της αγοράς.

Η εξαγορά πραγματοποιείται μέσω της νεοσυσταθείσας κυπριακής εταιρείας AVAX MIDDLE EAST Ltd, θυγατρικής της επίσης κυπριακής J&P AVAX INTERNATIONAL Ltd η οποία με τη σειρά της ανήκει κατά 100% στην ΑΒΑΞ ΑΕ και αφορά το 100% της Conspel Construction Specialist (Isle of Man) Limited, το 49% της J&P Qatar WLL και το 49% της Abu Dhabi J&P LLC. Ο προβλεπόμενος κύκλος εργασιών των τριών εταιρειών για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 αναμένεται να ξεπεράσει τα 200$ εκατ.