To Σάββατο 29 Ιουνίου στο Γκάζι το Xbox Arena Festival

Το κορυφαίο gaming event, το Xbox Arena Festival sponsored by Vodafone επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το Σάββατο 29 Ιουνίου στο Gazi Music Hall με δωρεάν είσοδο και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους λάτρεις του gaming να διασκεδάσουν σε μία ημέρα γεμάτη παιχνίδι και πολλές δραστηριότητες, να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς και να κερδίσουν μοναδικά δώρα συνολικής αξίας 55.000 €. H Vodafone θα είναι εκεί, ώστε να χαρίσει σε όλους μία συναρπαστική gaming εμπειρία χωρίς lag.

Από τις 9 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, 100 Xbox One S, Xbox One X θα είναι στη διάθεσή των Gamers για να πάρουν μέρος σε τουρνουά Gears of War 4, NBA 2K19, PES 2019, Mortal Kombat 11, FIFA 19, Tekken 7 και Forza Horizon 4.

Ταυτόχρονα 64 πανίσχυρα Gaming PCs περιμένουν τους καλύτερους για να δείξουν τι αξίζουν στα τουρνουά Fortnite, PUBG, Call of Duty Black Ops 4 και League of Legends. Οι νικητές του PUBG και του Fortnite τουρνουά θα κερδίσουν ένα ταξίδι στην Κολωνία για να παρακολουθήσουν ζωντανά το θρυλικό gaming event ESL ONE. Η βραδιά θα κλείσει με μια μοναδική συναυλία από το Μιχάλη Stavento!

Στα ειδικά διαμορφωμένα #PlayFaster gaming stations της Vodafone όλοι μπορούν να απολαύσουν μία lag free εμπειρία στο 1v1 League of Legends challenge με live coaching από τους GRE, e-sports LoL πρωταθλητές. Όσοι παραβρεθούν στο Microsoft Xbox Arena Festival μπορούν να παρακολουθήσουν τα On Stage events και να μάθουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το gaming και τη τεχνολογία, να διασκεδάσουν με Stand Up Comedy sessions, να δουν τους αγαπημένους τους video game ήρωες να «ζωντανεύουν» στη σκηνή με τον Cosplay διαγωνισμό, αλλά και να απολαύσουν happenings με Youtubers που είναι λάτρεις του gaming.

Παράλληλα, όσοι παραβρεθούν στο Xbox Arena Festival θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και το multiplayer battle royale, PUBG MOBILE και να συμμετέχουν στο διαγωνισμό «Vodafone 5G ESL Mobile Open» - ενός τουρνουά mobile esports gaming. Οι παίκτες θα μπορούν όλο το καλοκαίρι να διεκδικήσουν μια θέση για το Μεγάλο Τελικό που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά, μέσω δικτύου 5G στο Μιλάνο στο πλαίσιο του Milan Games Week στις 28-29 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύοντας έτσι τις υπερυψηλές ταχύτητες που παρέχει το 5G δίκτυο, για gaming σε πραγματικό χρόνο, χωρίς κολλήματα.

Σχετικά με το Xbox Arena Festival, o Άρης Γεωργόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Καταναλωτικών Προϊόντων της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά που συμμετέχουμε και στηρίζουμε το Xbox Arena Festival - το κορυφαίο gaming event της χώρας. Στη Vodafone επενδύουμε στρατηγικά σε δίκτυα νέας γενιάς σε όλη τη χώρα, ώστε μέσα από αυτά να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία και τη μεγαλύτερη απόλαυση για όλους τους gamers της Ελλάδας».

Όσοι ενδιαφέρονται να παραβρεθούν στο Xbox Arena Festival και να ζήσουν μία συναρπαστική εμπειρία gaming, μπορούν να δηλώσουν δωρεάν συμμετοχή σαν παίκτες ή σαν επισκέπτες στην είσοδο του Gazi Music Hall (Ιερά Οδός 7-13, Αθήνα), στις 29 Ιουνίου-από τις 9 το πρωί.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στο ολοήμερο ξεφάντωμα με ατελείωτο lag free gaming sponsored by Vodafone στο www.xboxarena.gr