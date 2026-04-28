Citi για Allwyn: Νέος «δρόμος» με νέα τιμή-στόχο

Η μεταμόρφωση του ΟΠAΠ σε Allwyn αλλάζει πλήρως την επενδυτική εξίσωση, όμως η Citi εμφανίζεται σχετικά επιφυλακτική για το πόσο γρήγορα η αγορά θα ανταμείψει αυτή τη νέα ιστορία.

Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί την ουδέτερη σύστασή του και αναπροσαρμόζει την τιμή-στόχο στα €13,10, θεωρώντας ότι η αποτίμηση αποτυπώνει ήδη μεγάλο μέρος των θετικών προοπτικών.

Η βασική αλλαγή, σύμφωνα με την έκθεση, είναι ότι η μετοχή δεν αποτιμάται πλέον ως ο παλιός αμυντικός ΟΠAΠ, με υψηλές μερισματικές αποδόσεις και προβλέψιμη πορεία, αλλά ως ένας παγκόσμιος όμιλος τυχερών παιχνιδιών με πολύ υψηλότερη αναπτυξιακή δυναμική αλλά και αυξημένη πολυπλοκότητα.

Η Citi μείωσε κατά 33% τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή το 2026-2027, ενώ σημειώνει ότι η νέα Allwyn διαπραγματεύεται περίπου στις 9 φορές επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη, επίπεδο που θεωρεί εύλογο για το προφίλ κινδύνου και ανάπτυξης.

Η νέα δομή αλλάζει και το επενδυτικό αφήγημα, καθώς ο όμιλος αποκτά πολυγεωγραφική έκθεση σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Λατινική Αμερική, με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων και σημαντική συμμετοχή αποκλειστικών αδειοδοτημένων παιχνιδιών, στοιχείο που προσφέρει ανθεκτικότητα αλλά και δημιουργεί νέες απαιτήσεις εκτέλεσης.

Η Citi βλέπει ετήσια αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας 13% την περίοδο 2025-2028, με βασικούς μοχλούς την PrizePicks στις ΗΠΑ, τη συμμετοχή στην Betano και την ανάκαμψη του βρετανικού λοταριακού βραχίονα.

Το αντάλλαγμα για αυτή την ανάπτυξη είναι η σημαντικά υψηλότερη μόχλευση. Ο δείκτης καθαρού χρέους προς λειτουργικά κέρδη προβλέπεται πάνω από 3 φορές τα επόμενα δύο χρόνια, όταν πριν τη συμφωνία ήταν σχεδόν μηδενικός. Αυτό, σύμφωνα με τον οίκο, περιορίζει την ευελιξία και εξηγεί γιατί η μερισματική πολιτική γίνεται πιο συντηρητική, με μέρισμα €1 ανά μετοχή και απόδοση γύρω στο 7%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ανάλυση σεναρίων της Citi, η οποία δείχνει πόσο κρίσιμο παραμένει το θέμα της εκτέλεσης. Στο αισιόδοξο σενάριο, με ισχυρότερη ανάπτυξη και αναβάθμιση της αποτίμησης, η θεωρητική αξία φτάνει στα €18,60, περίπου 40% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Στο βασικό σενάριο, στο οποίο στηρίζεται η τιμή-στόχος των €13,10, η Citi «βλέπει» μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων 17% και αποτίμηση στις 8 φορές λειτουργικά κέρδη. Στο αρνητικό σενάριο, με χαμηλότερη ανάπτυξη, σκληρότερο ανταγωνισμό και χαμηλότερους πολλαπλασιαστές, η αξία υποχωρεί στα €8 ανά μετοχή.

Για τη Citi, το μεγάλο ερώτημα δεν είναι η στρατηγική λογική της συγχώνευσης, αλλά η ικανότητα της νέας Allwyn να αποδείξει ότι μπορεί να υλοποιήσει το νέο μοντέλο χωρίς απώλειες σε αποδόσεις ή πειθαρχία ισολογισμού. Αυτός είναι και ο λόγος που ο οίκος δεν υιοθετεί πιο θετική στάση, παρά τη σημαντική αλλαγή κλίμακας του ομίλου.