Οι προσφορές της Wind για τη Black Friday

Η «Μαύρη Παρασκευή» καταφθάνει στις 29/11, και η WIND την υποδέχεται με ευκαιρίες που δεν μπορούν να μείνουν στο σκοτάδι. Για μία ολόκληρη εβδομάδα, από τις 25/11/2019 - 30/11/2019, τα καταστήματα WIND θα κινηθούν σε ρυθμούς προσφορών «Black Friday», περιμένοντας τους καταναλωτές να αποκτήσουν συσκευές τελευταίας τεχνολογίας αλλά και πακέτα επικοινωνίας και διασκέδασης σε απίστευτα χαμηλές τιμές.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, με κάθε νέα συνδρομή WIND ONE την περίοδο του Black Friday μπορεί ο συνδρομητής να κάνει δικό του το πιο hot Smartphone, είτε φθηνότερα είτε εντελώς δωρεάν.

Ενδεικτικά:

• Samsung Galaxy M20 από 199€ δωρεάν σε όλα προγράμματα WIND ONE

• Huawei P30 Lite από 329€ δωρεάν σε όλα προγράμματα WIND ONE

• Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB από 319,00 € ΔΩΡΕΑΝ στο πρόγραμμα WIND ONE 5G

• Huawei P30 128GB από 599€ μόνο 181€ στο πρόγραμμα WIND ONE Unlimited

• iPhone 11 64GB από 869€ στα 451€ στο πρόγραμμα WIND ONE Unlimited

Επίσης, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν το WIND Fiber 100 plus σε τιμή-έκπληξη για αίτηση νέας σύνδεσης.

Επιπλέον με μια επίσκεψη στα καταστήματα WIND θα βρουν προϊόντα τεχνολογίας (smartphones, tablets, accessories) σε καλύτερες τιμές.

Ενδεικτικά:

• Samsung S10 128GB από 939€ στα 699€

• Samsung Galaxy A50 από 379,00€ μόνο 279,00€

• Huawei P smart (2019) από 229,00 € μόνο 159,00€

• Nokia 4.2 από 199€ μόνο 139€

• Alcatel 3X (2019) από 149,90€ μόνο 119,90€

• Xiaomi 7A από 119€ μόνο 95€

• Fluo F από 59,90€ μόνο 44,00€

• Tablet Huawei Mediapad T5 10'' 4G από 249€ μόνο 159€

• Tablet Lenovo TAB E 10 (X104F) (2/16GB) από 149,90 € μόνο 99,90€

Για όλες τις αγορές στα καταστήματα WIND οι καταναλωτές έχουν δυνατότητα πληρωμής με έως και 48 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών.

Τέλος, στα καταστήματα WIND από 25 - 30/11/2019, ο καταναλωτής μπορεί να κερδίσει το 20% της αξίας των συναλλαγών του σε yellows αγοράζοντας Smartphones, Tablets & Αξεσουάρ με κάρτες της Tράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow.