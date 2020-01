Περιβαλλοντική πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Mastercard

Η Mastercard ανακοινώνει τη δημιουργία της πρωτοβουλίας Priceless Planet Coalition, μίας πλατφόρμας με στόχο την ενίσχυση των ενεργειών εταιρικής βιωσιμότητας και την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε συνεργασία με εταίρους που μοιράζονται τη δέσμευση για ένα θετικότερο αντίκτυπο στο κοινό καλό, η πρωτοβουλία “Priceless Planet Coalition” δεσμεύεται για τη φύτευση 100 εκατομμυρίων δέντρων μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Ιδρυτικά μέλη της πρωτοβουλίας αποτελούν εταιρείες όπως η Citibank, Santander UK, IHS Markit, bunq, Saks Fifth Avenue, L.L. Bean, New York Metropolitan Transport Authority, Transport for London, και American Airlines, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες.

Η επένδυση σε ενεργειακά αποδοτικούς χώρους εργασίας, καθώς και η συμβολή στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η εμβέλεια της ευθύνης των επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να εκτείνεται πέρα από τις δράσεις που οι ίδιες υλοποιούν. Η Mastercard πιστεύει πως ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει ακόμα περισσότερο, ενισχύοντας τον αντίκτυπο των ενεργειών του, τόσο μέσα από συνέργειες, όσο και μέσα από την άμεση εμπλοκή των καταναλωτών στις δράσεις του.