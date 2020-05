Πέντε βραβεία για την ΑΒ Βασιλόπουλος στα Loyalty Awards 2020

Πέντε βραβεία απέσπασε η ΑΒ Βασιλόπουλος στα Loyalty Awards 2020. Όπως σημειώνει, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διαγωνισμό, όπου φέτος υποβλήθηκαν και συμμετείχαν περισσότερα σχήματα πιστότητας από κάθε άλλη χρονιά, οι δικές μας διακρίσεις με την AB Plus είναι:

• GOLD βραβείο για το σχήμα πιστότητας AB Plus, ως μια σταθερή αξία που εξελίσσεται συνεχώς, στην Ενότητα “Best in Loyalty & Engagement” και την κατηγορία του Food Retail.

• GOLD βραβείο για την καλύτερη χρήση Brand Advocates & Influencers για τη νέα υπηρεσία «Προσωπικές Προσφορές AB Plus».

• SILVER βραβείο για την ενέργεια «Στα ΑΒ, κάθε επίσκεψη μετράει» στην κατηγορία “Best Direct Marketing Campaign”.

• SILVER βραβείο για το “Best Use of Digital Onboarding”, μέσα από το οποίο κάθε πελάτης ανακαλύπτει το νέο ψηφιακό κόσμο της AB Plus.

• SILVER βραβείο για την ομάδα Loyalty & Personalization της ΑΒ στην κατηγορία “Best in-house Loyalty Team”.