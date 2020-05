Τριετής στρατηγική συνεργασία EY Ελλάδος και InvestGR Forum

Η Στρατηγική Συνεργασία, τριετούς διάρκειας, μεταξύ της ΕΥ Ελλάδος και του InvestGR Forum ξεκινά από φέτος στο πλαίσιο του online 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position (15-16/07 & 08 – 09/10/2020).

Αντικείμενο της στρατηγικής συνεργασίας είναι, μεταξύ άλλων, και η κατ' αποκλειστικότητα πρώτη πανελλήνια παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας που διεξάγει η ΕΥ σε παγκόσμια κλίμακα, με τίτλο: “Attractiveness Survey”, κατά το InvestGR Forum και για τα επόμενα τρία χρόνια.

Στην εναρκτήρια συνεδρία του 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position, στις 15 Ιουλίου, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα πρώτα ευρήματα της έρευνας της ΕΥ, «Attractiveness Survey: Ελλάδα 2020», με θέμα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Στην έρευνα, αναμένεται να αποτυπωθούν, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, οι απόψεις της επενδυτικής κοινότητας για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Η έρευνα, η οποία αποτελεί αυτόνομο μέρος του ευρύτερου προγράμματος EY Attractiveness Survey Europe, για την ελκυστικότητα της Ευρώπης ως επενδυτικού προορισμού, βασίζεται σε ένα σημαντικό δείγμα στελεχών μεγάλων ξένων επιχειρήσεων, που είτε έχουν ήδη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα είτε αποτελούν δυνητικούς επενδυτές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, δήλωσε:

«Με μεγάλη μας χαρά, αποδεχθήκαμε την πρόταση συνεργασίας της Public Affairs and Networks, για τη συμμετοχή μας στο InvestGR Forum. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προσέγγιση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της ελληνικής Πολιτείας και των ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, γύρω από το θέμα των ξένων επενδύσεων. Από την πλευρά της, η ΕΥ παρακολουθεί συστηματικά και καταγράφει τους προβληματισμούς και τις προσδοκίες της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, και έχει υποβάλει σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού. Θα είμαστε παρόντες στο 3rd InvestGR Forum 2020, για να αναλύσουμε την εικόνα που έχουν διαμορφώσει οι ξένοι επενδυτές για το επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας, αλλά και να εξετάσουμε τη διάθεσή τους να υλοποιήσουν επενδύσεις στη χώρα μας, υπό το φως των εξελίξεων που δρομολόγησε η πανδημία του COVID-19».

Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, σχολίασε ως εξής: «Είμαστε ενθουσιασμένοι στην προοπτική της στρατηγικής συνεργασίας με μια κορυφαία εταιρεία στον κλάδο παροχής ελεγκτικών, συμβουλευτικών, φορολογικών υπηρεσιών και υπηρεσιών χρηματοοικονομικών συμβούλων, όπως η ΕΥ Ελλάδος, η οποία γνωρίζει σε βάθος, και από πρώτο χέρι, τα πλεονεκτήματα, αλλά και τις αδυναμίες, της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, καθώς και τις ανάγκες και προσδοκίες των ξένων εταιρειών που έχουν ήδη επενδύσει ή επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ειδικά δε, σε συνέχεια της υγειονομικής κρίσης, θα έχει ιδιαίτερη αξία για όλους τους εμπλεκόμενους να ακούσουμε τους εκπροσώπους των εταιρειών, να σκιαγραφούν την επόμενη μέρα καθόσον αφορά στις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα».

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position οργανώνεται από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανιών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ θα είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.