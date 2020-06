Νέα πλατφόρμα για τους μικρομεσαίους από Mastercard και Octet

Η Mastercard και η Octet Europe ανακοινώνουν τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA). Η πλατφόρμα, με ονομασία Mastercard Trade Solution, με την υποστήριξη της Octet Europe, αναμένεται να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, μέσα από τη διαχείριση όλων των συναλλαγών τους σε πραγματικό χρόνο, με ασφάλεια και αποδοτικότητα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Mastercard Trade Solution, πρόκειται να διευκολύνει το εγχώριο και διασυνοριακό εμπόριο, δημιουργώντας έμπιστες αλυσίδες αξίας, διασφαλίζοντας τις συναλλαγές, επιτρέποντας τη διαχείριση των ταμειακών ροών, και απλουστεύοντας τις υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων. Απώτερος σκοπός της πλατφόρμας, είναι η ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομίας μέσα από την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν ένα κλάδο ζωτικής σημασίας για την οικονομία.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν κομβικό κομμάτι της οικονομίας, καθώς αριθμούν τα 2/3 των θέσεων εργασίας στις περισσότερες χώρες, ενισχύοντας σημαντικά την οικονομική ένταξη των πολιτών. Η επέκταση του διεθνούς ή διασυνοριακού εμπορίου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρά τον κομβικό ρόλο τους στη διεθνή οικονομία, οι μικρές επιχειρήσεις δεν εκπροσωπούνται επάξια στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς μόλις το 25% των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων προχωρούν σε εξαγωγές. Η συνεργασία μεταξύ της Mastercard και της Octet Europe, στοχεύει στο να βοηθήσει αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αποτελέσουν κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας και να εκπληρώσουν στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες τους.

Η Mastercard Trade Solution, αποτελεί μια B2B πλατφόρμα εμπορικών συναλλαγών, η οποία είναι άμεσα προσβάσιμη, συμπεριλαμβάνει όλη τη τεχνογνωσία της Octet Europe, ενώ ελέγχει διεξοδικά όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο της. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα μέλη-επιχειρήσεις που συναλλάσσονται στην πλατφόρμα της Octet, έχουν πιστοποιηθεί μέσα από μια σειρά διαδικασιών, όπως οι Anti-Money Laundering (AML), Know your Customer (KYC), Counter Terrorism Financing (CTF) και Economic Trade Sanctions (ETS), με στόχο τη μείωση του ρίσκου για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του δικτύου. Ο έλεγχος των επιχειρήσεων, παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνάψουν νέες συνεργασίες μέσα από τη πλατφόρμα, για να διεισδύσουν σε ξένες αγορές.

Μία ακόμα πρόκληση που καλούνται να ξεπεράσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η πρόσβαση τους σε κεφάλαια και χρηματοδότηση. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η νέα πλατφόρμα επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες να χρησιμοποιούν τις Mastercard κάρτες τους, ως ένα ισχυρό εργαλείο. Μέσα από τη χρήση των καρτών Mastercard οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τις ταμειακές ροές τους, να προβούν σε άμεσες πληρωμές οποιουδήποτε προμηθευτή για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, καθώς και να απολαύσουν όλα τα ανεκτίμητα προνόμια των καρτών και των πόντων επιβράβευσης που προσφέρουν. Η πλατφόρμα, μέσα από την οποία μπορούν οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της Mastercard, παρέχει μεγαλύτερη ελαστικότητα στους προτιμώμενους τρόπους πληρωμής για κάθε επιχείρηση. Πρακτικά, η συγκεκριμένη λειτουργία, επιτρέπει στους αγοραστές να πληρώσουν με την κάρτα τους, ακόμα και αν ο προμηθευτής τους δεν έχει τη δυνατότητα να δέχεται πληρωμές μέσω καρτών.

Παράλληλα, οι πωλητές, έχουν τη δυνατότητα να αποδέχονται πληρωμές στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ανεξαρτήτως του τρόπου που ο αγοραστής επιλέγει να ολοκληρώσει την πληρωμή. Οι συγκεκριμένες δυνατότητες, ενδυναμώνουν τις επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να συναλλάσσονται με τον τρόπο που εκείνες επιθυμούν, είτε μέσα από τη χρήση κάρτας είτε μέσω άλλης προτιμώμενης μεθόδου, δίνοντας τους την ευκαιρία για μια πιο εύκολη και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση.

Τέλος, η πλατφόρμα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων να διαχειρίζονται και να απλοποιούν μια σειρά από διαδικασίες, μέσα από την ανίχνευση, επικύρωση και διαπίστευση, κάθε συναλλαγής της επιχείρησής τους. Επιπλέον μπορούν να διενεργούν συναλλαγές σε B2B περιβάλλον, μέσα από τη χρήση καρτών (πιστωτικών ή χρεωστικών), με πλήρη ορατότητα σε όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα για την τέλεση μιας εμπορικής συναλλαγής.

Ο Milan Gauder, Executive Vice President of Product and Innovation at Mastercard Europe δήλωσε σχετικά: «Οι ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων επιβαρύνονται από μία μεγάλη σειρά από έξοδα, για να μπορούν να αναλύουν εκτενώς τις αλυσίδες εφοδιασμού των επιχειρήσεων τους, ειδικά αν αυτές περιλαμβάνουν διασυνοριακούς προμηθευτές. Αυτό το γεγονός περιορίζει τη διάθεση και την ικανότητά τους να αναπτύξουν την εταιρεία τους σε διεθνές επίπεδο. Η πλατφόρμα Mastercard Trade Solution με την υποστήριξη της Octet, στηρίζει τον ζωτικής σημασίας κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την επιτυχία στην παγκόσμια οικονομία, καθώς ενισχύει τις δυνατότητες των επιχειρήσεων αυτών, παρέχοντας τους ευελιξία, αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. Στη Mastercard, δεσμευόμαστε να παραμείνουμε ο συνεργάτης πρώτης επιλογής για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, καθώς και να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις οικονομίες ανά τον κόσμο».

Ο Margrith Lutschg-Emmenegger, CEO and Co-Founder Octet Europe ανέφερε πως: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με τη Mastercard, βλέποντας παράλληλα την τεράστια δυναμική που αποκτούν τα προϊόντα μας, καθώς γίνονται διαθέσιμα σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, μέσα από το πολύ ισχυρό δίκτυο της. Για εμάς αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία, για να ενισχύσουμε τη χρήση των εταιρικών καρτών από προμηθευτές και εμπόρους, γεγονός που θα υποστηρίξει περαιτέρω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον ρόλο τους στη δημιουργία διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού».