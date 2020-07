Δύο νέοι Γενικοί Διευθυντές στη ΔΕΗ

Δύο νέους Γενικούς Διευθυντές ανακοίνωσε η ΔΕΗ Α.Ε. Οπως γνωστοποίησε, αποφάσισε:

α) την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Ηλεκτροκίνησης στον κ. Κοφινά Κυριάκο.

Ο κ. Κυριάκος Κοφινάς έχει 27ετή Διοικητική εμπειρία στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, και Ασία, ως περιφερειακός Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής, Principal, και Head Coach, στους κλάδους των FMCG, Medical, Luxury, Executive Search, e-Mobility, και Λιανικής. Κατέχει Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΒΑ από το Manchester Business School, UK και MSc E-Commerce από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι επίσης πιστοποιημένος Executive & Business Coach.

β) την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ψηφιακών Συστημάτων στον κ. Ζαγαλίκη Κωνσταντίνο.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ζαγαλίκης έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε σημαντικές θέσεις ευθύνης σε Vodafone, ΙΒΜ Ελλάδος και Όμιλο Printec ενώ αργότερα ανέλαβε καθήκοντα CIO στην Forthnet-Nova. Κατείχε ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό πληροφοριακών συστημάτων (BSS-OSS) στην Huawei, για την DU Telecommunications στο Dubai. Μέχρι πρόσφατα διατελούσε Operations Director στην Tech Mahindra.

Κατέχει πτυχίο B.Eng in Computer Systems Engineering (University of Sussex UK) και μεταπτυχιακό M.Sc in Telecommunications and Information Systems (University of Essex UK).