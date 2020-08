Ιntralot: Στο 4,96% μειώθηκε το ποσοστό της Mittleman Investment

Η Ιntralot ανακοίνωσε κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε ότι η συμμετοχή της Mittleman Investment Management μειώθηκε στο 4,9648% ή στα 7.792.837 δικαιώματα ψήφου στις 4 Αυγούστου από 9,7647% προηγουμένως.

Πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα

δικαιώματα ψήφου και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα:

Επωνυμία % δικαιωμάτων ψήφου

Aimia Inc. 4,9648%

Aimia AM Holdings Inc. 4,9648%

Master Control LLC 4,9648%

Mittleman Investment Management, LLC 4,9648%